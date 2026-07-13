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مراسم بزرگداشت رهبر شهید، آیتالله العظمی سید علی خامنهای، با حضور پرشور علما، فضلا و طلاب پاکستانی در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (سلاماللهعلیها) در شهر قم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این مراسم، حجتالاسلام محمدهادی هدایت در سخنانی با تبیین جایگاه والای شهید و مفهوم خونخواهی در فرهنگ اسلامی، تأکید کرد: خون پاک رهبر شهید، سرمایه بیداری، عزت و مقاومت امت اسلامی است و خونخواهی او، رزقی الهی و وظیفهای دینی به شمار میرود.
وی با استناد به آیات قرآن کریم و روایات اهلبیت (ع)، جایگاه والای خون شهیدان را تشریح کرد و گفت: خونی که در راه خدا بر زمین ریخته میشود، هرگز هدر نمیرود؛ بلکه مایه حیات، عزت و سربلندی ملتهاست و مسیر هدایت و مقاومت را در جامعه زنده نگه میدارد.
حجتالاسلام هدایت با اشاره به فرازهایی از زیارت عاشورا افزود: پیام خونخواهی حضرت امام حسین (ع) در همه دورانها برای مؤمنان، درسی ماندگار و الهامبخش بوده و همین فرهنگ عاشورایی همواره روحیه مقاومت در برابر ظلم، استکبار و ستمگران را تقویت کرده است.
وی همچنین با یادآوری مجاهدتهای شهید نواب صفوی اظهار داشت: در تاریخ انقلاب اسلامی، مجاهدان مخلص و باایمان با نثار خون خود، مرز حق و باطل را آشکار ساختند و برکات این ایثار و فداکاری، امروز نیز نصیب امت اسلامی میشود.
این استاد حوزه علمیه در ادامه، با برشمردن ویژگیهای برجسته رهبر شهید انقلاب اسلامی، گفت: ایشان شخصیتی با ارادهای استوار، حضوری مستمر در میدانهای خدمت، پرچمدار ترویج علم و معرفت، حامی عالمان دین و دلسوز خانوادههای شهدا و ایتام بودند و سراسر زندگی خود را وقف خدمت به اسلام، انقلاب اسلامی و امت مسلمان کردند.
وی تأکید کرد: سیره، اندیشه، بصیرت، استقامت و روحیه جهادی رهبر شهید، الگویی ارزشمند برای نسل جوان است و امت اسلامی باید با الهام از این مکتب، مسیر عزت، مقاومت و خدمت به اسلام را با استواری ادامه دهد.
شایان ذکر است، در این مراسم که با حضور حجت الاسلام والمسلمین سید ساجد علی نقوی، رئیس شورای علمای شیعه پاکستان، و جمعی از علما، فضلا، طلاب و اقشار مختلف مؤمنان برگزار شد، حاضران ضمن گرامیداشت یاد و خدمات رهبر شهید انقلاب اسلامی، بر تداوم راه، آرمانها و اهداف والای ایشان تأکید کردند.