مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان گفت: رالی‌تور گردشگری کانون جهانگردی و اتومبیلرانی کشور با حضور ۹۲ دستگاه خودرو به مدت پنج روز در مسیر‌های گردشگری استان برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان به‌عنوان سفیران گردشگری، ظرفیت‌ها و جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی کردستان را معرفی می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، پویا طالب‌نیا در حاشیه بازدید از رالی تور گردشگری کانون جهانگردی و اتومبیلرانی کشور در سنندج گفت : این رویداد با حضور ۹۲ دستگاه خودرو و با هدف معرفی ظرفیت‌ها و جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی استان کردستان برگزار می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان افزود: شرکت‌کنندگان در این رالی طی پنج روز از جاذبه‌ها و مسیر‌های گردشگری شهر‌های سنندج، مریوان، بانه و سقز بازدید می‌کنند و از نزدیک با توانمندی‌ها و ظرفیت‌های گردشگری این مناطق آشنا می‌شوند.

وی برگزاری چنین رویداد‌هایی را گامی مهم در معرفی جاذبه‌های کمتر شناخته‌شده استان، توسعه گردشگری داخلی و رونق اقتصاد گردشگری دانست و گفت : این رویداد فرصتی مناسب برای معرفی فرهنگ، آداب‌ورسوم، صنایع‌دستی و جاذبه‌های طبیعی و تاریخی کردستان به علاقه‌مندان سفر از سراسر کشور است.

طالب‌نیا افزود : امیدواریم با تداوم برگزاری رویداد‌های گردشگری، زمینه افزایش سفر به استان، معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های کردستان و تحقق توسعه پایدار گردشگری، بیش از پیش فراهم شود.