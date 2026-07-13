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مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه گفت : ۲۰۹ حوزه امتحانی برای برگزاری امتحانات نهایی در سراسر استان کرمانشاه آماده شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سلیمان محبی با اشاره به تعداد دانشآموزان شرکتکننده در امتحانات نهایی در استان گفت: امسال ۴۶ هزار دانشآموز استان امتحان نهایی دارند که از این تعداد ۳۱ هزار نفر پایه دوازدهمی و ۱۵ هزار نفر پایه یازدهمی هستند.
محبی با تبیین شیوه تصحیح برگههای امتحانات نهایی، افزود: فرآیند تصحیح امتحانات نهایی بهصورت الکترونیکی انجام میشود، به این ترتیب که پاسخنامهها پس از پاسخدهی دانشآموزان اسکن شده و جهت توزیع میان استانها به وزارت آموزش و پرورش ارسال میشود.
وی تصریح کرد: وزارتخانه مسئولیت تقسیم سوالات را بر عهده دارد و ممکن است معلمان استان، برگههای دانشآموزان مناطق دیگر را تصحیح کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه با تأکید بر رعایت امنیت در حوزهها، گفت: تدابیر لازم برای تأمین امنیت حوزههای امتحانی اندیشیده شده است.