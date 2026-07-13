به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان‌ رضوی،مدیر جهاد کشاورزی بردسکن،گفت:نصب سامانه‌های موقعیت یاب (GPS) بر روی ناوگان مکانیزاسیون شهرستان، اقدامی راهبردی برای پایش دقیق عملکرد ماشین‌آلات و توزیع هدفمند و عادلانه سوخت به بهره‌برداران واقعی است که منجر به افزایش بهره‌وری در این حوزه خواهد شد.

مهدی مسروری در ادامه با تشریح وضعیت تامین نهاده‌ها افزود: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و تعاملات انجام شده، جذب کود‌های شیمیایی شامل ازته، فسفاته و پتاسه در شهرستان با رشدی مطلوب به بیش از ۱۰۸ درصد رسیده است که در مجموع معادل ۶ هزار تن کود شیمیایی در بین کشاورزان توزیع شده است. این میزان تامین نهاده، نقش مهمی در ارتقای عملکرد محصولات زراعی و باغی در واحد سطح ایفا می‌کند