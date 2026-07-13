بیست مسجد دیگر در شهر قزوین، مجری طرح ملی «هر مسجد یک حقوقدان»
بیست مسجد قزوین، امسال و در دومین سال اجرا، میزبان طرح ملی «هر مسجد یک حقوقدان» است. آموزش حقوق و ارائه مشاورههای حقوقی، از اهداف اجرای این طرح است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین
، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان در اولین جلسه شورای راهبردی استانی پیگیری اجرای این طرح گفت: مهمترین رسالت قوه قضاییه اجرای عدالت، نه صرفا به معنای برخورد و رسیدگیست، بلکه پیشگیری از وقوع جرم و نظارت بر حسن اجرای قوانین بخش دیگری از رسالت این قوه است.
علی فولیان افزود: ابر چالش قوه قضاییه، فراوانی پروندههاست که موجب اطاله دادرسی میشود.
وی گفت: پروندهها برای دستگاه قضا، عدد و آمار نیست بلکه هر پرونده به بخشی از خانوارهای جامعه دلالت دارد که عمده علل ایجاد آن، جهل و بیاطلاعی از قوانین است.
معاون دادگستری هدف طرح «هر مسجد یک حقوقدان» را ترویج قانونمداری دانست و گفت: در این طرح، آموزشهای حقوقی و قضایی بیواسطه به مردم ارائه میشود.
در این مراسم از تعدادی از اعضای شورای راهبردی طرح ملی «هر مسجد یک حقوقدان» تجلیل شد.
طرح ملی «هر مسجد یک حقوقدان» از سال ۱۴۰۳ آغاز شده و ۱۳۲ مسجد شهر قزوین در این طرح فعال است.