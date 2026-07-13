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نیروهای انقلابی بحرین، تداوم تجاوزات و جنایات فرقهای را که توسط رژیم حاکم بر بحرین، در حال اجراست، محکوم کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نیروهای انقلابی بحرین، تداوم تجاوزات و جنایات فرقهای را که توسط رژیم حاکم بر بحرین، با شتابی فزاینده از زمان آغاز جنگ «آمریکایی-صهیونیستی» علیه جمهوری اسلامی ایران در حال اجراست، محکوم کردند.
این نیروها در بیانیهای مشترک اعلام کردند: این رژیم عامدانه اقدام به محاکمه آیتالله شیخ عیسی قاسم و بزرگان علمای شیعه بر اساس انگیزههای فرقهای کرده است. رژیم با انتساب اتهاماتی به این بزرگان، تلاش خود را برای پاسخ دادن به ایران از طریق قرار دادن شیعیان بحرین، علما، نخبگان، مردان و زنان آنها در معرض آزار و اذیت و نسلکشی فرهنگی و اجتماعی آشکار ساخته و از تمامی قوانین محلی، بینالمللی، عهدنامهها، منشورهای سازمان ملل و عرفها و ارزشهای انسانی و اسلامی پا فراتر گذاشته است.
آنها محاکمه ناعادلانهای را که از روز یکشنبه ۵ ژوئیه (۱۴تیر ۱۴۰۵) آغاز شده است، محکوم کردند. این محاکمه علیه بیش از ۵۰ تن از بزرگان علمای دین از جمله «شیخ عیسی قاسم»، اساتید حوزه علمیه و ائمه جمعه و جماعت، با اتهامات ساختگی و در پی جنگ تجاوزکارانه «آمریکایی-صهیونیستی» علیه جمهوری اسلامی و به انتقام از ملت بحرین که مخالف این جنگ است، صورت گرفته؛ موضعی دینی، اخلاقی و انسانی که توسط کشورهای متعدد و نیروهای منطقهای و بینالمللی تأیید شده است.
این بیانیه تأکید کرد: برگزاری این دادگاه، تداوم بیمحابای رژیم در جنگ علیه شیعیان است که بر شدت تنشها و شکاف عمیقی که استبداد رژیم ایجاد کرده و به سطحی بیسابقه رسیده، میافزاید. همچنین تأکید شده است که رژیم با گامهایی شتابان به سمت ارتکاب خطاهای جنونآمیز حرکت میکند و بنا به تعبیر آنها، تنها خودِ رژیم مسئول پرداخت بهای کامل این اقدامات خواهد بود.
در ادامه این بیانیه آمده است: علمای والامقام و شخصیت های در بند، عنوان این وطن و سمبل کرامت آن هستند؛ آنان حریصترین افراد بر وحدت ملت و حفظ هویت اصیل آن بوده و همواره الگوی اعلای وطندوستی و دفاع از مقدسات بودهاند و هرگونه اتهام باطل و ادعای گمراهکنندهای که رژیم مطرح میکند، تنها نسخههای تکراری از نمایشهای زنندهای است که کشور طی دهههای طولانی شاهد آن بوده و در واقع جنگی علیه دین و علماست.
نیروهای انقلابی از حاکمیت بحرین خواستند تا این محاکمه ناعادلانه را متوقف، تمامی اتهامات باطل را لغو، و فوراً و بدون قید و شرط علما و تمامی زندانیان سیاسی را آزاد کند. این نیرو ها، همچنین خواستار پایان دادن به جنگ آشکار علیه ملت، دین و شعائر آنها، دست برداشتن از درگیر کردن بحرین در ائتلاف با نیروهای متجاوز و پاسخگویی به مطالبات ملت و حقوق مشروع آنان شدند.
در پایان این بیانیه نسبت به تداوم سرکوب، جنگ نسلکشی و عادیسازی روابط با دشمنان امت توسط رژیم بحرین هشدار داده شده و آمده است که این اقدامات تنها بر قدرت و صلابت ملت بحرین در دفاع از هستی، هویت و حاکمیت وطن خواهد افزود.