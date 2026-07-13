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وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۵/۰۴/۲۲

سازمان هواشناسی از تداوم استقرار هوای گرم در کشور تا پایان هفته خبر داده و پیش‌بینی کرده دمای جنوب و جنوبغرب کشور از ۵۰ درجه سانتی‌گراد عبور میکند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۲۲- ۱۰:۵۳
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برچسب ها: وضعیت آب و هوای کشور ، هواشناسی ، دمای هوا
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