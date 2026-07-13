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مدیر دفتر مدیریت مصرف برق شرکت توزیع نیروی برق خوزستان گفت: برق ۹۶۴ مشترک پرمصرف در بخشهای خانگی، تجاری، اداری و کشاورزی قطع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ستار نظری اظهار کرد: با توجه به افزایش شدید دما در هفته جاری و همچنین تداوم این شرایط در سه هفته آینده، مدیریت مصرف برق از سوی همه مشترکان ضروری است تا امکان تامین برق پایدار در سراسر استان فراهم شود.
وی افزود: از همه مشترکان درخواست میشود نهایت همکاری را با شرکت توزیع برق خوزستان و مجموعه صنعت برق داشته باشند و با رعایت راهکارهای ساده اما موثر، به پایداری شبکه برق کمک کنند.
نظری ادامه داد: خاموش کردن کولرهای اضافی و لامپهای غیرضروری، استفاده از روشنایی روز، تنظیم دمای کولر روی ۲۴ درجه، جلوگیری از هدررفت انرژی و انجام سرویسهای دورهای و منظم کولرها، از جمله اقداماتی است که میتواند نقش موثری در کاهش مصرف برق داشته باشد.
مدیر دفتر مدیریت مصرف برق شرکت توزیع نیروی برق خوزستان بیان داشت: همراهی مشترکان در روزهای گرم پیشرو، نقش تعیینکنندهای در عبور موفق از پیک مصرف تابستان امسال و تامین برق پایدار برای همه بخشها خواهد داشت.
پیش از این مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان با هشدار نسبت به آغاز دوره اوج گرما و افزایش چشمگیر تقاضای برق در استان خواستار مشارکت همگانی بخشهای مختلف برای عبور موفق از بازه زمانی ۱۵ تیر تا ۱۵ مرداد ماه شده بود.