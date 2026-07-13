مدیریت مصرف برق در ادارات همچنان با استفاده از سامانه‌های هوشمند به صورت مستمر رصد و پایش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با تأکید بر تداوم پایش هوشمند مصرف برق دستگاه‌های اجرایی، رعایت دقیق سقف‌های ابلاغی مصرف و اجرای الزامات مدیریت بار در تمامی ادارات را ضروری دانست.

مهرداد دادخواه افزود: تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف هستند با تنظیم سامانه‌های سرمایشی در دمای استاندارد، مدیریت روشنایی، خاموش کردن تجهیزات غیرضروری و رعایت دیگر راهکار‌های مدیریت در زمینه مصرف کاهش حداقل ۳۰ درصدی مصرف برق در ساعات اداری و کاهش ۷۰ درصدی مصرف پس از پایان ساعات کاری اقدام کنند.

وی گفت: نتایج پایش‌های هوشمند، مبنای ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حوزه مدیریت مصرف برق است و رعایت دقیق سقف‌های تعیین‌شده، نقش مهمی در تأمین برق پایدار برای همه مشترکان و عبور موفق از اوج بار تابستان خواهد داشت.