به خبرگزاری صداوسیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، مجید فرهزاد با تاکید بر اینکه اجرای طرح جایگزینی چراغ‌های روشنایی پر مصرف با چراغ کم مصرف led؛ افزایش راندمان روشنایی و کاهش سالیانه مصرف انرژی برق را در پی خواهد داشت، گفت: از آغاز اجرای طرح تاکنون این طرح ۷۵ درصد تحقق یافته است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه با اجرای این طرح به اندازه یک نیروگاه ۲۱ مگاواتی در مصرف برق استان صرفه‌جویی گردیده است افزود: برآورد ریالی حاصل از صرفه‌جویی انرژی با اجرای این پروژه در مقایسه با تولید انرژی در صورت احداث نیروگاه خورشیدی، ۱۳۶۵ میلیارد تومان می‌باشد.