رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در نشست هماهنگی با نمایندگان تام‌الاختیار و مسئولان حفاظت آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵، بر ضرورت هماهنگی تمامی دستگاه‌های اجرایی ذیربط و تلاش مضاعف شبکه ملی اجرا و حفاظت آزمون برای برگزاری مطلوب و با کیفیت این آزمون تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ رضا محمدی در این نشست که با حضور ۶۰۰ نفر به صورت وبیناری برگزار شد با قدردانی از حضور باشکوه ملت ایران در مراسم سوگواری قائد شهید ملت، گفت: بیش از ۶۵۱ هزار نفر متقاضی در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ ثبت نام کرده‌اند و این آزمون در روز‌های پنجشنبه و جمعه ۲۵ و ۲۶ تیرماه سال جاری در ۱۶۵ شهرستان در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: سازمان سنجش به عنوان نهادی ملی و تخصصی با شعار مشارکت در پیشرفت کشور از طریق بهسازی نظام سنجش و ارزشیابی آموزشی و مسئولیت اجتماعی نهادینه کردن فرهنگ سنجش در جامعه با هدف خود ارزیابی آحاد مردم از دانش، توانش، نگرش و توانمندی‌های خود، درصدد است که اصل عدالت در سنجش و پذیرش را در تمامی فرآیند‌ها و مراحل آزمون‌ها اجرایی نماید و معتقد است برگزاری آزمون‌های ملی، حساس و خطیر صرفا یک فعالیت اداری نیست بلکه فعالیت علمی و فنی و مسئولیتی اجتماعی است.

وی تاکید کرد: سازمان سنجش و شبکه ملی اجرا و حفاظت آزمون باید بر اساس اصول شفافیت در عملکرد، مسئولیت پذیری و پاسخگویی به بهترین نحو ممکن این آزمون را راهبری و اجرا نمایند.

دکتر محمدی ضمن تاکید بر حساسیت جایگاه سازمان و شبکه ملی عنوان کرد: آزمون کارشناسی ارشد به عنوان نمود عملی سنجش علمی، فرصت‌های ورود به سطوح و دوره‌های آموزش عالی، مسیر‌های تحصیلی، شغلی و حرفه‌ای و حضور در طیف متنوعی از دانشگاه‌ها وموسسات آموزش عالی را فراهم می‌نماید و بنابراین مستلزم داشتن طرح و برنامه مدون و مستند است که باید نقشه راه شبکه ملی در اجرا قرار گیرد.

وی در ادامه بر ضرورت مسئولیت سپاری اجرای آزمون‌ها به ستاد‌های استانی به عنوان ابتکاری مدیریتی تاکید و عنوان کرد: با توجه به اشراف مسئولین آموزش عالی استان بر امکانات و توانمندی‌های هر استان، روسای محترم دانشگاه‌ها باید راهبری اجرای آزمون را متقبل شوند.

دکتر رضا محمدی با اشاره به رئوس اقدام‌های انجام شده در مرحله پیش از برگزاری آزمون، از مکاتبه و هماهنگی با نهاد‌های ملی واستانی نظیر وزارت کشور، وزارت نیرو و استانداری‌های سراسر کشوربرای مشارکت و پشتیبانی در برگزاری آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ خبر داد.

رییس سازمان سنجش آموزش کشور در ادامه انتظارات در مراحل اجرای آزمون و پس از آن را تشریح و بر ضرورت توجه به تکریم متقاضیان و آرامش روانی آنان و تدارک تمهیدات لازم از جمله پایداری شبکه انرژی و تامین روشنایی و سرمایش حوزه‌ها تاکید خاص کردند.