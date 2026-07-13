با جنوبی شدن جریانات هوا در استان قزوین، از امروز تا چهارشنبه، دمای هوا در مناطق مختلف استان افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، پیش‌بینی شده با توجه به استقرار الگوی تابستانه در سطح منطقه، جو استان آرام و آسمان صاف و آفتابی خواهد بود.

اما هواشناسی با توجه به روند افزایشی دما، و احتمال بروز گرمازدگی، به گروه‌های حساس توصیه کرد از انجام فعالیت‌های بدنی در فضای باز خودداری کنند.

همچنین به کشاورزان توصیه شده آبیاری محصولات خود را به ساعات شب موکول کرده و از روشن و رها کردن حریق در مزارع و مراتع خودداری کنند.

مدیریت مصرف حامل‌های انرژی برای عبور آسان از روز‌های گرم سال نیز توصیه شده است.