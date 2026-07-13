روزهای گرم پیش روی مناطق مختلف استان قزوین
با جنوبی شدن جریانات هوا در استان قزوین، از امروز تا چهارشنبه، دمای هوا در مناطق مختلف استان افزایش مییابد.
اما هواشناسی با توجه به روند افزایشی دما، و احتمال بروز گرمازدگی، به گروههای حساس توصیه کرد از انجام فعالیتهای بدنی در فضای باز خودداری کنند.
همچنین به کشاورزان توصیه شده آبیاری محصولات خود را به ساعات شب موکول کرده و از روشن و رها کردن حریق در مزارع و مراتع خودداری کنند.
مدیریت مصرف حاملهای انرژی برای عبور آسان از روزهای گرم سال نیز توصیه شده است.