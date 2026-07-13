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در بسته روایت بیست و دوم تیرماه تصاویری از بدرقه رهبر شهید تا میدان داری شبانه مردم در سراسر استان تدوین شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بدرقه و وداع با آقای شهید ایران و برگزاری مراسم بزرگداشت رهبر شهید در بویینمیاندشت همچنین وداع با بهترین و بیبدیلترین رهبر دنیا ومیدان داری مردم در سوگ رهبر شهید امت از جمله برنامههایی است که در بسته روایت به آن پرداخته شده است.
شما هم میتوانید راوی روایت ما با ارسال تصاویر خود به این رمزینه درج شده در بسته روایت هستید.
سامانه «روایتها» به نشانی revayatha.ir آماده دریافت تصاویر شما از مراسم بدرقه رهبر شهید و اجتماعات شبانه برای پخش در شبکه استانی و سراسری است.