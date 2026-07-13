به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان با اشاره به اجرای ۵ عملیات امداد و نجات در شبانه روز گذشته در استان گفت: در این حوادث، ۱۲ نفر دچار آسیب‌دیدگی شدند و خدمات امدادی دریافت کردند و برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند و یک نفر نیز به‌صورت سرپایی در محل درمان شد.

محسن مؤمنی افزود: از مجموع حوادث رخ‌داده، ۴ مورد مربوط به حوادث جاده‌ای و یک مورد مربوط به فوریت‌های پزشکی بوده است.

وی گفت: پایگاه‌های امداد و نجات ابیازن نطنز، ازونبلاغ فریدون‌شهر، شهید غزنوی گلپایگان، شعبه سمیرم و مهیار شهرضا در عملیات‌های ۲۴ ساعت گذشته مشارکت فعال داشته و به حادثه‌دیدگان خدمت‌رسانی کرده‌اند.