به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، سرهنگ محمدرضا رحمانی گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر تیراندازی به سمت تعدادی از ماهیگیران در اطراف رودخانه سفیدرود شهرستان، بلافاصله ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی از شناسایی و دستگیری متهم و کشف یک قبضه سلاح بادی خبر داد و افزود: عامل تیراندازی که مردی ۵۲ ساله بوده قصد خود را از این اقدام ترساندن و متواری کردن ماهیگیران منطقه عنوان کرد و پس از تشکیل پرونده به همراه سلاح غیر مجاز کشف شده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی آستانه اشرفیه گفت: هر کس به هر روشی امنیت مردم را خدشه‌دار کند با برخورد قاطع و قانونی پلیس رو‌به‌رو خواهد شد.