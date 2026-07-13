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معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از ورود ۵۱ دستگاه اتوبوس ۱۸ متری به تهران و آغاز به کار آنها در ناوگان حملونقل عمومی خبر داد و گفت: هماهنگیهای لازم با وزارت کشور برای انتقال ریلی واگنهای مترو از چین در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محسن هرمزی با اشاره به روند تأمین ناوگان حملونقل عمومی تهران، گفت: در حال حاضر ۹۹ دستگاه اتوبوس ۱۸ متری شامل ۳۳ دستگاه در کراچی پاکستان، ۳۲ دستگاه اتوبوس در چین و ۳۴ دستگاه در عمان قرار دارند که در حال جمع آوری و انتقال آنها به بندرعباس هستیم.
وی افزود: همچنین پیش از این ۵۱ دستگاه اتوبوس ۱۸ متری به تهران رسیده و وارد ناوگان حملونقل عمومی شهر شدهاند که بهزودی به صورت رسمی از آنها رونمایی خواهد شد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران درباره انتقال واگنهای مترو نیز گفت: با توجه به اینکه کارفرمای این طرح وزارت کشور است، هماهنگیهای لازم با این وزارتخانه برای انتقال ریلی واگنها در حال انجام است.
هرمزی ادامه داد: حمل ریلی واگنها نیازمند تمهیدات ویژهای است؛ چرا که این محموله باید از چند کشور عبور کند و به همین دلیل اقدامات و هماهنگیهای مربوطه باید از طریق وزارت کشور پیگیری و اجرایی شود.