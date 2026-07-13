به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان‌ رضوی، فرماندار فریمان گفت: این سایت با پوشش دو روستای سنگ‌ آتش و چشمه، کیفیت خدمات ارتباطی را ارتقا می‌ دهد و علاوه بر آن در ارتقای اینترنت خودرو‌های عبوری نیز تاثیر دارد.

مهدی ناصری اظهار داشت: این سایت هم اکنون با هدف بهبود کیفیت ارتباطات، با فناوری‌ های ۲G و ۴G فعال است و نقش مؤثری در رونق کسب‌ و کار‌های برخط، توسعه خدمات آموزشی برخط و افزایش رضایت مندی مشترکان دو روستای سنگ‌ آتش و چشمه خواهد داشت.