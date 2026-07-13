مدیر باغبانی جهاد کشاورزی قم گفت: برداشت گیلاس از باغهای استان قم آغاز شده و پیشبینی میشود امسال از هر هکتار باغهای گیلاس استان بین ۹ تا ۱۲ تن محصول برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیر باغبانی جهاد کشاورزی قم گفت: برداشت گیلاس از بیش از ۶۵۰ هکتار از باغهای استان قم در حال انجام است و شهرستانهای کهک و جعفرآباد بیشترین سهم را در تولید این محصول دارند.
حسین شریف زادگان گفت: پیشبینی میشود میانگین برداشت گیلاس در باغهای استان امسال به ۹ تا ۱۲ تن در هر هکتار برسد.
وی افزود: گیلاس تولیدی قم علاوه بر تأمین نیاز بازار استان، به استانهای تهران، اصفهان، کرمان، مرکزی و سایر نقاط کشور ارسال میشود.
در باغهای استان، ارقام تکدانه، زرد صورتی و گیلاس بومی کشت میشود که ۸۵ درصد تولید را رقم تکدانه و ۱۵ درصد را ارقام زرد صورتی و بومی تشکیل میدهد.