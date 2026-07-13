رئیس اداره آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری دماوند از انجام عملیات چندساعته امدادرسانی و انتقال یک دستگاه خودروی ایسوزو که در محور هراز به دره سقوط کرده بود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد علیپور، رئیس اداره آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری دماوند اظهار کرد: ساعت ۲۳ شب گذشته گزارشی مبنی بر سقوط یک دستگاه خودروی ایسوزو به دره در محور هراز، محدوده پس از تونل مشاء و پلور به مرکز فرماندهی آتش‌نشانی اعلام شد که بلافاصله نیرو‌های عملیاتی آتش‌نشانی شهرداری دماوند به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: عملیات امدادرسانی با همکاری نیرو‌های پایگاه امداد و نجات پلور آغاز شد و با توجه به موقعیت سخت حادثه و سقوط خودرو به دره، این عملیات چندین ساعت به طول انجامید.

رئیس اداره آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری دماوند ادامه داد: در پایان این عملیات، خودروی حادثه‌دیده با همکاری نیرو‌های امدادی از داخل دره به سطح جاده منتقل شد.

علیپور تأکید کرد: بررسی علت وقوع حادثه و همچنین وضعیت سرنشین یا سرنشینان خودرو توسط مراجع ذی‌صلاح در حال انجام است.