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استاندار ایلام در جلسه ستاد اربعین استان از روند کند اجرای برخی مسئولیتها ابراز نارضایتی کرد و برای تأمین آب و ساماندهی پارکینگها ضربالاجل تعیین نمود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام در جلسه ستاد اربعین استان از روند کند اجرای برخی مسئولیتها در حوزه اربعین ابراز نارضایتی کرد و خواستار ورود جدیتر مدیران به میدان عمل شد.
وی با تعیین ضربالاجل برای برخی موضوعات زیرساختی تصریح کرد: تأمین آب مورد نیاز اربعین باید حداکثر ظرف ۴۸ ساعت آینده و وضعیت پارکینگها نیز باید ظرف ۷۲ ساعت آینده تعیین تکلیف شود.
استاندار ایلام همچنین بر ضرورت هماهنگی کامل دستگاههای اجرایی برای ارائه خدمات مطلوب به زائران حسینی تأکید کرد.
نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه ایلام نیز با اشاره به لزوم تقویت زیرساختهای معنوی و رفاهی زائران، همایش اربعین را رزمایش بزرگ توانمندی مدیریتی دانست و بر ضرورت حفظ نقش کلیدی مردم در پذیرایی و اسکان زائران حسینی تأکید کرد.