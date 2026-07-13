معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه تهران با تشریح روند رسیدگی به پرونده‌های انضباطی دانشجویان مرتبط با اعتراضات سال گذشته، از بررسی حدود ۳۰ پرونده در شورای انضباطی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه تهران با اشاره به بازتاب آتش زدن پرچم گفت: این اتفاق متأسفانه بازتاب بین‌المللی و داخلی داشت و به همین دلیل ناچار بودیم آن را مورد رسیدگی قرار دهیم.

وی با تشریح روند رسیدگی به پرونده‌های انضباطی دانشجویان مرتبط با اعتراضات سال گذشته، از بررسی حدود ۳۰ پرونده در شورای انضباطی خبر داد و گفت: تاکنون برای دو دانشجو به دلیل آتش زدن پرچم کشور حکم اخراج صادر شده و رسیدگی به سایر پرونده‌ها همچنان ادامه دارد.

دکتر سید حسن گلدان‌ساز گفت‌: اصل قضیه که دانشگاه باید سیاسی باشد و دانشجو باید زنده باشد را کاملاً قبول داریم؛ چرا که این موضوع جزو فرمایشات رهبر شهید نیز بوده و همواره بر این تأکید داشتند که دانشگاه باید سیاسی باشد، حرف بزند و نقد کند.

وی ادامه داد: نقد کردن و زنده بودن دانشگاه با توهین کردن، آتش زدن پرچم کشور و سنگ پرتاب کردن به سمت فرد دیگری که ممکن است هم‌دانشگاهی خودشان باشد، تفاوت دارد. این رفتار‌ها واقعاً قابل قبول نیست.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه تهران افزود: در همان اتفاقات، گزارش‌های رسمی در دانشگاه داشتیم که برخی از دانشجویان مرتکب خطا‌های جدی شدند. علاوه بر اینکه قانون را رعایت نکردند، دانشجویان معترض هیچ‌گاه برای برگزاری تجمع درخواست مجوز ارائه نکردند؛ در حالی که اگر درخواست می‌دادند، بدون شک حداقل با درخواست سه نفر متقاضی، امکان برگزاری تجمع بررسی و فراهم می‌شد.