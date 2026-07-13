در حالی که بازار سیمان امروز ۲۲ تیر ۱۴۰۵ روزی آرام و بدون نوسان را سپری کرد، بازار میلگرد و تیرآهن شاهد افزایش اندک در بهای برخی محصولات بود.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ سیمان پاکتی تهران (عمده) با نرخ ۲۵۳ هزار تومان و سیمان پاکتی آبیک نیز با قیمت ۲۵۵ هزار تومان خرید و فروش می‌شود، سیمان پاکتی صوفیان در محدوده ۲۸۴ هزار تومان قرار دارد و سیمان پاکتی ساوه با نرخ ۲۵۷ هزار تومان عرضه می‌شود.

براین اساس؛ بررسی بازار سیمان نشان می‌دهد که قیمت‌ها نسبت به روز‌های گذشته تغییری نداشته و وضعیت عرضه و تقاضا در حالت تعادلی قرار دارد.

براساس این گزارش؛ برخلاف سیمان، بازار مقاطع فولادی امروز با تغییراتی همراه بود، به طوری که نرخ میلگرد ۱۴ آجدار A۳ ذوب‌آهن با ۴۰۰۰ تومان رشد بها با نرخ ۶۴ هزار و ۶۷۹ تومان قیمت‌گذاری شد و میلگرد ۱۶ آجدار A۳ نیشابور با ۲۰۰ تومان افزایش بها با قیمت ۶۲ هزار و ۱۱۰ تومان در حال معامله است، همچنین میلگرد ۸ آجدار A ۳ ظفربناب هم با ۲۰۰ تومان افزایش ارزش با نرخ ۶۴ هزار و ۹۵۴ تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد و میلگرد ۱۰ ساده A۱ نوین متین هم با قیمت ۶۵ هزار و ۶۸۸ تومان به فروش می‌رسد.

همچنین؛ تیرآهن ۱۴ ظفربناب با ۲۰۰ تومان رشد نرخ با قیمت ۷۱ هزار و ۳۷۶ تومان در حال خرید و فروش است و تیرآهن ۲۰ نورد فولاد یزد هم با ۲۰۰۰ تومان رشد بها در مبادی ورودی ۷۹ هزار و ۵۴۱ تومان قرار دارد و باقی محصولات بدون تغییر قیمت معامله میشود به نحوی که تیرآهن ۱۶ ذوب‌آهن اصفهان در کانال ۸۹ هزار و ۹۰۸ تومان و تیرآهن ۱۴ فایکو هم با قیمت ۷۳ هزار و ۳۹۵ تومان به فروش می‌رسد.