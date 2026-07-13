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رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ترکیه در یادداشتی به «مقاومت و نظم منطقهای؛ جایگاه آیتالله خامنهای در تکوین گفتمان ضدسلطه در غرب آسیا» برای مخاطبان ترکزبان، پرداخت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اصغر فارسی، رایزن فرهنگی کشورمان در ترکیه این یادداشت با عنوان «مقاومت و نظم منطقهای؛ جایگاه آیتالله خامنهای در تکوین گفتمان ضدسلطه در غرب آسیا» برای مخاطبان ترکزبان، بهویژه نخبگان سیاسی و دانشگاهی، فعالان رسانهای، جریانهای استقلالطلب، ملیگرا، ضدامپریالیست و علاقهمندان به تحولات منطقهای تهیه و در روزنامه آیدینلیک منتشر شد.
انتشار مقاله در روزهایی که افکار عمومی ایران، منطقه و جهان متأثر از شهادت رهبر انقلاب اسلامی و مراسم تشییع پیکر مطهر ایشان بود، اقدامی هدفمند برای معرفی یکی از مهمترین ابعاد میراث فکری و راهبردی رهبر شهید محسوب میشود. مقاله تلاش کرد نشان دهد که جایگاه تاریخی آیتالله خامنهای صرفاً به مدیریت سیاسی جمهوری اسلامی ایران محدود نبود، بلکه ایشان در طول بیش از سه دهه رهبری، در شکلگیری یک زبان سیاسی جدید درباره استقلال، مقاومت، نفی سلطه خارجی و بازسازی نظم منطقهای نقشآفرینی کرد.
اعتبار روزنامه آیدینلیک
انتخاب روزنامه «آیدینلیک» برای انتشار این مقاله از منظر رسانهای و مخاطبشناسی حائز اهمیت ویژهای بود. این روزنامه از رسانههای شناختهشده ترکیه است که با رویکردی استقلالطلبانه، ملیگرایانه، اوراسیایی و منتقد سیاستهای آمریکا و ناتو، تحولات منطقهای و بینالمللی را تحلیل میکند. بخش مهمی از مخاطبان آیدینلیک را نیروهای سیاسی، دانشگاهیان، نظامیان بازنشسته، فعالان رسانهای، جریانهای ملیگرا و طیفهای مخالف وابستگی ترکیه به سیاستهای غرب تشکیل میدهند.
این مخاطبان، هرچند ممکن است از نظر ایدئولوژیک، مذهبی یا سیاسی با جمهوری اسلامی ایران تفاوتهایی داشته باشند، در موضوعاتی مانند مخالفت با یکجانبهگرایی آمریکا، نقد توسعهطلبی ناتو، دفاع از استقلال دولتهای منطقه، مخالفت با تجزیه کشورهای غرب آسیا و ضرورت شکلگیری نظم چندقطبی، دارای اشتراکات قابلتوجهی با گفتمان جمهوری اسلامی ایران هستند. بر این اساس، انتشار مقالهای درباره مفهوم نظام سلطه و گفتمان مقاومت در روزنامه آیدینلیک، امکان معرفی منظومه فکری رهبر شهید انقلاب اسلامی را به مخاطبانی فراهم کرد که از زمینه فکری و سیاسی مناسبی برای درک این مفاهیم برخوردارند.
این اقدام همچنین زمینه انتقال گفتمان مقاومت از یک چارچوب صرفاً مذهبی یا شیعی به زبان سیاسی گستردهتری را فراهم میسازد؛ زبانی که مفاهیمی چون استقلال ملی، مقابله با امپریالیسم، حاکمیت دولتها، استعمارزدایی، مخالفت با اشغال و ایستادگی در برابر مداخلات خارجی را در بر میگیرد.