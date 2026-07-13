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انجمن ملی ژئوفیزیک ایران با انتشار فراخوانی، از پژوهشگران و متخصصان برای ارسال مقاله به بیست و دومین دوره این کنفرانس دعوت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بیست و دومین کنفرانس ژئوفیزیک ایران توسط انجمن ملی ژئوفیزیک ایران؛ در تاریخ ۱۹ تا ۲۰ آبانماه ۱۴۰۵ در تهران برگزار خواهد شد. این کنفرانس فرصتی برای ارائه دستاوردهای علمی و پژوهشی استادان ، دانشجویان و پژوهشگران رشتههای ژئوفیزیک، هواشناسی، نفت، معدن و سایر رشتههای مرتبط با علوم زمین و فیزیک فضا فراهم میکند.
برنامه این کنفرانس شامل نشستهای علمی موازی، نشستهای ارائه مقالات، سخنرانی کلیدی توسط استادان برجسته داخلی و خارجی، نمایشگاه محصولات فنی و صنعتی و همچنین کارگاههای آموزشی تخصصی هدفمند برای دانشجویان و صنعتگران خواهد بود.
دبیرخانه کنفرانس از استادان ، دانشجویان و صنعتگران دعوت کرده است تا با ارائه مقالات علمی و دستاوردهای صنعتی و پژوهشی خود در زمینههای مختلف علوم مرتبط با ژئوفیزیک، هواشناسی و علوم دریایی با این رویداد تخصصی همکاری کنند.
حوزههای تخصصی فیزیک زمین، فیزیک فضا و فیزیک دریا به عنوان سه محور اصلی بیست و دومین کنفرانس ژئوفیزیک ایران معرفی شده است که هر یک از آنها زیرشاخههای فرعی برای دریافت مقاله علمی دارند.
زلزلهشناسی، لرزهشناسی، گرانیسنجی، ژئوالکتریک، ژئومغناطیس و الکترومغناطیس، ژئوفیزیک کاربردی در اکتشاف معادن، هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در ژئوفیزیک.
علوم فضایی، فیزیک خورشیدی و نجوم، لایه مرزی جو و آلودگی هوا، اقلیمشناسی فیزیکی جو و فضا، مدلسازی عددی جو، فرایندهای دینامیکی و ترمودینامیکی جو، کاربرد هوش مصنوعی در حوزه علوم جوی.
مطالعات میدانی، گردشهای اقیانوسی، هیدرودینامیک و رسوب، هواشناسی دریایی و امواج، شبیهسازی عددی، سنجش از دور در محیطهای دریایی، محیط زیست دریایی. علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر به تارنمای کنفرانس به نشانی www.nigsconf.ir مراجعه کنند.