به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مراسم گرامیداشت امام شهید امت و خانواده ایشان با حضور مردم و مسئولان در بیت امام جمعه شهر زاویه برگزار و سخنرانان به بیان و تبین برخی ویژگی‌ها امام شهید پرداختند و ادامه راه امام عزیز و تبعیت از ولایت و را رمز پیروزی انقلاب اسلامی عنوان کردند.

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پرواز اراک ـ مشهد مجددا دایر می‌شود. بر اساس اعلام فرودگاه اراک، نخستین پرواز این خط روز سه شنبه ۳۰ تیرماه از اراک به مقصد مشهد انجام خواهد شد و پس از آن، این خط پروازی هر هفته روز‌های سه شنبه و جمعه مسافران را از اراک به مشهد و بالعکس منتقل می‌کند.

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تعدادی از جهادگران بخش بهداشت و درمان با حضوردر روستا‌های فشک و سلیم اباد شهرستان فراهان به هزار نفر از مردم روستای این منطقه خدمات بینایی سنجی، شنوایی سنجی و معاینات عمومی و مامایی ارائه کردند.