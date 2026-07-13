معاون عمرانی استاندار کرمانشاه گفت: زیرساخت‌های خدماتی و رفاهی بسیار مناسبی برای تردد بیش از ۲ میلیون زوار حسینی از ورودی‌های استان تا مرز‌های خسروی و سومار فراهم شده است که این سطح از آمادگی در غرب کشور بی نظیر است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،طهماسب نجفی در نشست مدیریت حمل و نقل زائرین برای مرز خسروی و سومار که با حضور مسعود کاظمی مدیرعامل اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری کشور و مسئول قرارگاه حمل و نقل مرزی اربعین کشور، شهردار کرمانشاه و دیگر مدیران مرتبط برگزار شد؛ عنوان کرد: سنت میزبانی از زوار حسینی در استان کرمانشاه از پیشینه‌ای هزار ساله برخوردار است و درب منازل کرمانشاهی‌ها همیشه به روی زوار اباعبدالله الحسین علیه‌السلام باز بوده است.

وی خسروی را قدیمی‌ترین مرز زیارتی غرب کشور توصیف کرد و گفت: در اربعین سال گذشته بیش از یک میلیون نفر در کمال آرامش و امنیت از طریق مرز خسروی عازم کربلا شدند و این پایانه مسافری یکی از مرز‌های بسیار خوب و منظم کشور بود.

معاون عمرانی استاندار ادامه داد: زیرساخت‌های خدماتی و رفاهی خسروی برای تردد زوار حسینی در یک سطح بسیار ممتاز می‌باشد که در غرب کشور بی نظیر است.

وی در ادامه به اقدامات ارزشمند در اربعین گذشته اشاره کرد و گفت: افزایش گیت‌های مسافری، راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب و سردخانه خسروی، ساماندهی پارکینگ‌های اربعین، پایش تصویری و نصب دوربین‌های نظارتی در دوربین پارکینگ ها، احداث جاده ضلع غربی پایانه، تقویت پوشش آنتن تلفن همراه و افزایش پهنای باند از جمله پروزه‌های انجام گرفته در سال گذشته بود. در سال جدید هم پروژه‌هایی مانند نصی۲۵۰ متر سایبان جدید، توسعه پایانه مسافری، ایجاد مهمانسرا، روکش مسیر‌های رفت و برگشت جاده برکت و ... در حال انجام است.

مهندس نجفی در ادامه به روند آماده‌سازی زیرساخت‌های خدماتی و رفاهی سومار برای تردد زوار حسینی در اربعین امسال اشاره کرد و گفت: طرح تعریض جاده شهر سومار تا بازارچه به منظور تسهیل در تردد در حال انجام است.

وی گفت: همچنین پروژه احداث جاده مسافری مجزا برای تفکیک مسیر مسافری از مسیر کامیون‌های باری در حال انجام است و علاوه بر آن احداث ۱۰۰۰ متر مربع سالن مسافری، افزایش گیت‌های مسافری، افزایش پارکینگ‌ها، تفکیک محدوده مسافری از محوطه تردد کامیون‌های باری و ... در دست انجام است.

در ادامه دکتر مسعود کاظمی مدیرعامل اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری کشور و مسئول قرارگاه حمل و نقل مرزی اربعین کشور گفت: کرمانشاه در حوزه‌های مختلف عمرانی مانند ساخت باند فرودگاه، مدیریت پسماند، روکش آسفالت و ... در کشور پیشتاز است و این نشان از توانمندی‌های مدیریت ارشد این استان دارد.

وی با قدردانی از تلاش‌های گسترده مدیریت ارشد استان در برگزاری موفق اربعین سال گذشته؛ عنوان کرد: سال گذشته بیش از یک میلیون نفر زوار حسینی با ارائه خدمات مناسب از مرز خسروی تردد کردند و با کار‌های صورت گرفته امسال خسروی آماده خدمات رسانی به تعداد بسیار بیشتری از زوار حسینی است.

کاظمی در ادامه تاکید کرد: قرارگاه حمل و نقل مرزی اربعین کشور آماده است تا در اربعین امسال ناوگان حمل و نقل مورد نیاز برای جابجایی زوار حسینی را به تعداد مورد نیاز، کاملا تامین کند.

وی همچنین از زیرساخت‌های اربعینی مرز سومار تقدیر کرد و گفت: حوزه عمرانی استان در این شرایط دشوار اقتصادی توانسته از زیرساخت‌های بسیار خوبی را برای تردد زوار عزیز از مرز سومار فراهم کند که جای تقدیر بسیار دارد.

در پایان این نشست لوح تقدیر دکتر نصرتی معاون عمرانی وزیر کشور به مهندس طهماسب نجفی اهداء و از خدمات ایشان در اربعین سال گذشته تقدیر به عمل آمد.

همچنین در این نشست غلامرضا شهبازی، مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل مسافر شهرداری کرمانشاه، به عنوان رئیس قرارگاه حمل‌ونقل مرزی اربعین منصوب شد.