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بر اساس نقشههای هواشناسی در چند روز آینده کشور با افزایش دما و ماندگاری هوای گرم مواجهه میشود که میتواند پیامدهایی مانند گرما زدگی را برای افراد به همراه داشته باشد. پزشکان توصیه میکنند که در ساعات اوج گرما از ترددهای غیر ضروری پرهیز بشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ گرمازدگی یکی از شدیدترین عوارض قرار گرفتن در هوای بسیار گرم است و زمانی رخ میدهد که بدن دیگر نتواند دمای خود را تنظیم کند. این وضعیت یک اورژانس پزشکی محسوب میشود و اگر بهموقع درمان نشود، میتواند به آسیب مغز، قلب، کلیهها و حتی مرگ منجر شود.
گرمازدگی قابل پیشگیری است و با پرهیز از تردد در ساعات اوج گرما، مصرف کافی مایعات و مراجعه سریع به مراکز درمانی در صورت مشاهده علائم هشدار، میتوان از بروز عوارض جدی جلوگیری کرد.
خبرنگار: زهره سلطانیان