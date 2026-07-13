به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ گرمازدگی یکی از شدیدترین عوارض قرار گرفتن در هوای بسیار گرم است و زمانی رخ می‌دهد که بدن دیگر نتواند دمای خود را تنظیم کند. این وضعیت یک اورژانس پزشکی محسوب می‌شود و اگر به‌موقع درمان نشود، می‌تواند به آسیب مغز، قلب، کلیه‌ها و حتی مرگ منجر شود.

گرمازدگی قابل پیشگیری است و با پرهیز از تردد در ساعات اوج گرما، مصرف کافی مایعات و مراجعه سریع به مراکز درمانی در صورت مشاهده علائم هشدار، می‌توان از بروز عوارض جدی جلوگیری کرد.

خبرنگار: زهره سلطانیان