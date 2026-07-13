مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان از نوسازی و تقویت ناوگان حمل و نقل فرآوده‌های نفتی با پیوستن ۳۰ دستگاه نفتکش جدید به ناوگان سوخت‌رسانی این منطقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان با اشاره به اهمیت ویژه حمل‌ونقل فرآورده‌های نفتی در فرآیند تأمین و توزیع سوخت و چرخه تولید در استان اظهار داشت: به‌منظور نوسازی و ارتقای ناوگان سوخت‌رسانی منطقه، ۳۰ دستگاه نفتکش نو در سال جاری به ناوگان حمل ونقل منطقه اضافه شد.

جلال حمه‌حسنی با اشاره به شرایط جغرافیایی استان و وجود نقاط صعب العبور، زحمات وتلاش‌های رانندگان منطقه کردستان را بسیار مهم وحساس توصیف کرد و افزود: با فعالیت و همکاری مطلوب ۶ شرکت حمل ونقل و ۲۶۲ دستگاه نفتکش، روزانه بیش از ۵ میلیون لیتر انواع فرآورده‌های نفتی در سطح استان جهت تأمین سوخت مورد نیاز بخش‌های کشاورزی، صنایع، نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج و. توزیع می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت نوسازی ناوگان حمل‌ونقل فرآورده‌های نفتی افزود: نفتکش‌های جدید جذب‌شده مجهز به سیستم طرح کهاب هستند که افزون بر صرفه‌جویی در هدررفت بخار‌های بنزین، در کاهش آلایندگی محیط‌زیستی نیز مؤثرند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان در ادامه با بیان اینکه ۹۲ جایگاه عرضه فرآورده‌های نفتی و ۵۲ جایگاه CNG سوخت مورد نیاز شهروندان کردستانی را تأمین می‌کنند تصریح کرد: با برنامه‌ریزی و تلاش کارکنان پخش منطقه کردستان ورانندگان، ۲۶۲ دستگاه نفتکش، وظیفه تأمین و توزیع سوخت مورد نیاز استان را انجام می‌دهند.