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یادواره شهیدان حمیدرضا انصاری اردلی و علی صفری کاجی در شهر اردل استان چهارمحال و بختیاری گرامی داشته شد.
به خبرگزاری صداوسیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، سخنرانی، مدیحه سرایی، روایتگری از فرماندهان و شهدای جنگ رمضان و حماسه خوانی از جمله برنامههای این یادواره بود.
این یادواره به همت هیئتهای مذهبی و مردمی با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برگزار شد.
حمیدرضا انصاری اردلی و علی صفری کاجی در حملات آمریکایی صهیونیستی به فیض عظمای شهادت نائل شدند.
شهر های اردل و کاج از توابع شهرستان اردل در استان چهارمحال و بختیاری است.