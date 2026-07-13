یادواره شهیدان حمیدرضا انصاری اردلی و علی صفری کاجی در شهر اردل استان چهارمحال و بختیاری گرامی داشته شد.

به خبرگزاری صداوسیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، سخنرانی، مدیحه سرایی، روایتگری از فرماندهان و شهدای جنگ رمضان و حماسه خوانی از جمله برنامه‌های این یادواره بود.

این یادواره به همت هیئت‌های مذهبی و مردمی با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برگزار شد.

حمیدرضا انصاری اردلی و علی صفری کاجی در حملات آمریکایی صهیونیستی به فیض عظمای شهادت نائل شدند.

شهر های اردل و کاج از توابع شهرستان اردل در استان چهارمحال و بختیاری است.