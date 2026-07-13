سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری: جنایت‌هایی که در ۴۰ روز و قبل از آن در ۱۲ روز حمله‌های وحشیانه به ایران ارتکاب یافت به هیچ عنوان مشمول زمان نخواهد شد

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ سخنگوی وزارت امور خارجه درباره برنامه دستگاه سیاست خارجی برای خون خواهی از رهبر شهید: تردیدی نیست بر اساس همه موازین سیاسی اخلاقی حقوقی و بین المللی، مطالبه عدالت برای کسلانی که در ارتکاب جنایت شنیع عاملیت و آمریت داشتند یک اصل است.

آقای بقائی در نشست خبری: جنایت‌هایی که در ۴۰ روز و قبل از آن در ۱۲ روز حمله‌های وحشیانه به ایران ارتکاب یافت به هیچ عنوان مشمول زمان نخواهد شد مقابله با بی کیفرمانی جنایتکاران یک اصل پذیرفته شده بین المللی است مقابله با جنایت‌هایی که آمریکا همچنان علیه ایران، مرتکب می‌شود.

سخنگوی وزارت خارجه افزود : پیگیری اجرای عدالت و خون خواهی رهبر شهید و تک تک ایرانیان که در این تجاوز به شهادت رسیدند و آسیب دیدند یک اصل جدی و مورد مطالبه همگانی است.

حاکمیت و حکومت هم وظیفه روشنی در این باره دارد و وزارت خارجه بخشی از این روند است ما در سطح بین المللی از همه ابزار‌ها و فرصت‌های حقوقی و بین المللی استفاده خواهیم کرد هم برای مستند سازی و هم برای پیگیری عدالت.

بقایی گفت: در داخل هم قوه قضائیه هم مسئولیت هایش را با جدیت پیگیری می‌کند اقامه دعوا از جانب کسانی که در این مدت به شهادت رسیدند یا آسیب دیدند یا اموال شان را از دست دادند بخش اساسی از فرایندی است که برای مطالبه حق باید انجام دهیم.

اسماعیل بقایی در ادامه گفت: لفاظی‌هایی که مقام‌های آمریکایی انجام می‌دهند اوج وقاحت آنان را می‌رساند کسانی که عامل شهادت و کشتار هم وطنان ما هستند الان ژست مظلوم نمایی می‌گیرند و تصور می‌کنند که دنیا فراموش می‌کند که چه قاتلان بدذاتی هستند و این ژست‌ها هیچ کس را فریب نخواهد داد و ما را از پیگیری برای اعمال عدالت منصرف نخواهد کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه: آمریکایی ها در همین مدت کوتاه، بندهای زیادی از تقاهم نامه اسلام آباد را مثله کرده اند‌. در تمام موارد تفاهم نامه، تکالیف دو طرف مشخص است

آقای بقائی در نشست خبری: ایران هیچ‌گاه در نقض تعهدات، پیش قدم نبوده است

- بیانیه ضد ایرانی سه کشور اروپایی مطلقا هیچ وجاهتی ندارد. کشورهای اروپایی واقعیت‌ها را وارونه جلوه می‌دهند، اروپا نقش مسئولانه ایفا کند.

- به علت فشارهای پیدا و پنهان آمریکا در عمان، امکان دستیابی به راهکار برای عبور تجارت جهانی از تنگه هرمز میسر نشد

بقایی: امریکایی‌ها تفاهمنامه اسلام اباد را مثله کردندسخنگوی وزارت امور خارجه درباره نقض تفاهمنامه اسلام اباد توسط امریکایی‌ها گفت: امریکایی‌ها از همان روز‌های نخست شروع به دبه درآوردن کردند. ۱۴ بند تفاهم نامه را آمریکایی‌ها به نوعی مثله کردند. تعهد ما در برابر تعهد است، هر کجا که طرف مقابل نقض کرد ما هم اجرا نکردیم. هیچ‌کس نمی‌تواند ایران را به نقض عهد متهم کند. کاملا روشن است طرف مقابل با بهانه‌های گوناگون یادداشت تفاهم را نقض کرده است.

دلایل عدم موفقیت مذاکرات مسقط از زبان سخنگوی وزارت خارجهسخنگوی وزارت امور خارجه درباره نتیجه مذاکرات مقط گفت:مذاکرات روز شنبه در مسقط صرفا بر تنگه هرمز متمرکز بود. تلاش ما این بود با مشورت عمان به سازوکاری دست پیدا کنیم که عبور ایمن کشتی‌ها صورت گیرد. به دلیل فشار‌ها بر عمان این مهم دست نیافت.

واکنش بقائی به بیانیه ۳ کشور اروپایی درباره تنگه هرمزآقای بقائی درباره بیانیه ۳ کشور اروپایی درباره تنگه هرمز گفت: بیانیه سه کشور اروپایی هیچ وجاهتی ندارد. آنان اصرار دارند واقعیت‌ها را وارونه ببینند. واقعیت این است تمام اتفاقات ناشی از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی در ۹ اسفند است. کشور‌های اروپای می‌توانستند نقش بهتری ایفا کنند، اما به دلیل عادت خضوع در برابر آمریکا کاری انجام ندادند. این بیانیه‌ها کمکی به حل و فصل موضوع نخواهد کرد و کمکی به ارتقای جایگاه اروپا هم نمی‌کند.