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مسئول کمیته فنی مسابقات قهرمانی کشور مینیگلف گفت: مسابقات قهرمانی کشور از ۲۰ تا ۲۵ تیرماه به میزبانی همدان و در دو بخش بانوان و آقایان در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، محمدعلی قاسمی افزود: در این دوره از رقابتها، ورزشکارانی از ۲۰ استان کشور حضور دارند که ۹۰ نفر در بخش بانوان و ۸۵ نفر در بخش آقایان با یکدیگر رقابت میکنند. مسابقات در سه راند برگزار میشود و راند سوم به صورت «کات» است؛ به این معنا که تنها ۴۰ نفر برتر هر بخش به مرحله نهایی راه پیدا میکنند.
قاسمی با بیان اینکه نتایج بخش تیمی روز گذشته مشخص شده است، اظهار کرد: امروز نیز نتایج رقابتهای انفرادی اعلام میشود و نفرات برتر به اردوی انتخابی تیم ملی دعوت خواهند شد.
مسئول کمیته فنی مسابقات قهرمانی کشور مینیگلف تصریح کرد: در نهایت نفرات برتر پس از برگزاری اردوهای انتخابی، ترکیب نهایی تیم ملی را برای حضور در رقابتهای آسیایی و جهانی تشکیل خواهند داد.
وی تأکید کرد: این مسابقات پایه و اساس انتخاب تیم ملی مینیگلف ایران است و ملیپوشان آینده کشور از میان برترین ورزشکاران این رقابتها انتخاب میشوند تا در اردوهای بعدی تیم ملی حضور یافته و برای اعزام به مسابقات بینالمللی آماده شوند.