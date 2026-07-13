جانشین پلیس راه فراجا از ترافیک سنگین در محور هراز، آزادراه تهران–پردیس و آزادراه قزوین–کرج–تهران خبر داد.

ترافیک سنگین در هراز و آزادراه تهران - پردیس در بیست و دومین روز تیر

ترافیک سنگین در هراز و آزادراه تهران - پردیس در بیست و دومین روز تیر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه فراجا،گفت: اکنون ترافیک در محور هراز مسیر جنوب به شمال محدوده سه‌راهی چلاو، آزادراه تهران–پردیس محدوده کمربندی جنوبی بومهن و آزادراه قزوین–کرج–تهران حدفاصل مهرویلا تا پل کلاک سنگین است.

وی افزود: تردد در محور‌های چالوس، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–شمال، آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت، محور هراز مسیر شمال به جنوب و آزادراه پردیس–تهران روان است.

سرهنگ محبی با اشاره به شرایط جوی گفت: تمامی محور‌های شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

وی از رانندگان خواست پیش از سفر از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شده و با رعایت قوانین و مقررات رانندگی، سفری ایمن داشته باشند.