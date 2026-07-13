پخش زنده
امروز: -
خیر نیک اندیش با اهدای زمین برای مدرسه سازی در روستای مقصود آباد شهرستان بام و صفی آباد چراغ علم و دانش را در این روستا روشن کرد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، در خیر ماندگار این هفته، خبرنگار صداوسیما به سراغ خیّر نیک اندیشی رفته که دغدغه اش، علم و آموزش بود و در این راه، زمینش را برای ساخت مدرسه و روشن نگه داشتن چراغ علم و دانش، وقف کرد.
روستای مفصودآباد سالهاست که از داشتن یک مدرسه ابتدایی مناسب محروم بود ولی دانشآموزان این روستا برای تحصیل مجبورند مسافت طولانی رو تا روستای همجوار طی کنند.
این مسیر، بهویژه در فصول بارانی، به خاطر سیلابی بودن جان کودکان را در معرض تهدید جدی قرار میداد و نگرانی والدین را به شدت افزایش داده بود.
فرزندان مرحوم حاج یحیی مفصودی با اهدای زمین، سنگ بنای مدرسهای رو گذاشتن تا به زودی بچهها بدون دغدغه راه دور، پشت نیمکتهای مدرسه بشینند.
پس از اهدای زمین توسط یکی از خیرین، مشخص شد که این قطعه زمین هیچ راه دسترسی نداره که خیر دیگری با قلبی مهربان، قسمتی از حیاط منزل خود که به این زمین متصل بود، را به عنوان راه دسترسی اهدا کرد.
احداث این مدرسه، گامی بلند در جهت عدالت توسعه فضاهای آموزشی هست که با تکمیل سریعتر این پروژه، کودکان این دیار در آرامش و امنیت تحصیل خواهند کرد.