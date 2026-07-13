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مدیرعامل برق استان گفت: اگر هر مشترک تنها ۱۰ درصد در مصرف برق صرفهجویی کند، بخش قابل توجهی از فشار وارد بر شبکه کاهش یافته و امکان تأمین برق پایدار برای همه شهروندان فراهم خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل برق خراسان جنوبی از عموم هم استانیها خواست تا با مدیریت مصرف برق و صرفهجویی حداکثری به پایداری شبکه برق و جلوگیری از اعمال محدودیت کمک کنند.
دادگر، با اشاره به افزایش دمای هوا و تداوم موج گرمای سراسری در سه هفته پیش رو افزود: این روزها شبکه برق کشور و استان متاثر از افزایش قابل توجه مصرف ناشی از افزایش دمای هوا قرار دارد و حفظ پایداری آن نیازمند همراهی همه مشترکان است.
وی با بیان اینکه مدیریت مصرف، مؤثرترین راهکار برای عبور از روزهای اوج بار تابستان است، گفت: اگر هر مشترک تنها ۱۰ درصد در مصرف برق صرفهجویی کند، بخش قابل توجهی از فشار وارد بر شبکه کاهش یافته و امکان تأمین برق پایدار برای همه شهروندان فراهم خواهد شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی از مشترکان خواست با استفاده از روشنایی طبیعی در طول روز، تنظیم دمای کولرهای گازی روی ۲۵ درجه، استفاده از دور کند کولرهای آبی، عدم استفاده از وسایل پرمصرف در زمان پیک (ساعت ۱۲ تا ۱۷ و ۱۹ تا ۲۳) و خاموش کردن روشناییهای تزئینی و غیرضروری، در مدیریت مصرف برق مشارکت کنند.
دادگر با اشاره به بهرهگیری از فناوریهای نوین در مدیریت بار شبکه افزود: تمامی مشترکان پرمصرف خانگی مجهز به کنتورهای هوشمند از جمله کنتورهای «فهام» باید الگوی مصرف ابلاغی را رعایت کنند؛ این الگو از طریق پیامک به مشترکان اطلاعرسانی شده و در صورت مصرف خارج از چارچوب تعیینشده، امکان اعمال محدودیت تأمین برق از طریق سامانههای هوشمند وجود دارد.
وی همچنین از صاحبان واحدهای تجاری خواست با تنظیم دمای مناسب وسایل سرمایشی، حذف روشناییهای غیرضروری، کاهش نورپردازی ویترینها و خاموش کردن چراغهای اضافی پس از پایان ساعت کاری، سهم خود را در کاهش بار شبکه ایفا کنند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی گفت: کنتورهای هوشمند نصبشده در بخش تجاری نیز قابلیت مدیریت مصرف را دارند و در صورت رعایت نکردن الگوی تعیینشده، محدودیتهای لازم برای کنترل بار شبکه بهصورت هوشمند اعمال خواهد شد.
دادگر با تأکید بر اینکه پایداری شبکه برق، حاصل همکاری صنعت برق و مردم است، گفت: همراهی مشترکان در مدیریت مصرف، مهمترین عامل برای عبور بدون مشکل از روزهای گرم تابستان و استمرار برقرسانی پایدار در استان خواهد بود.