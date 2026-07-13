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مرکز رسانه ای بسیج مردمی عراق از ثبت مراسم ۳۵ ساعته تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در عراق به عنوان رویدادی تاریخی و بیسابقه در این کشور خبر داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد؛ مرکز رسانهای بسیج مردمی عراق در گزارشی درباره تشییع رهبر شهید انقلاب اعلام کرد: تشییع آیت الله سید علی خامنهای حادثهای بزرگ در نوع خود در تاریخ عراق بود. پیکر ایشان روز سه شنبه ۷ ژوئیه (۱۶ تیر) در فرودگاه نجف اشرف مورد استقبال قرار گرفت و تشییع شد. مراسم تشییع در عراق ۳۵ ساعت به طول انجامید.
این مراسم از ساعت ۲۱:۳۰ سهشنبه تا ۹ صبح روز پنجشنبه ادامه داشت و شامل استقبال، تشییع و وداع بود. در این مراسم ۱۰ میلیون نفر در کربلای معلی و نجف اشرف حضور پیدا کردند.
تشییع کنندگان در نجف اشرف که مساحت حضورشان در حدود ۱۳ کیلومتر مربع بود، ۶ کیلومتر را در مدت ۱۱ ساعت پیمودند. در کربلا مسیر تشییع ۳۹ کیلومتر بود که در حدود ۱۳ ساعت پیموده شد. برای پوشش خبری این مراسم ۴ هزار و ۳۰۰ خبرنگار و روزنامه نگار حضور یافتند که ۳ هزار و ۳۰۰ نفر عراقی و یکهزار نفر خارجی بودند.
مدیریت رسانهای بسیج مردمی عراق در این مراسم اقداماتی نظیر نظارت، هماهنگی، پوشش مراسم و خدمات رسانی به همه رسانهها و شبکههای ماهوارهای و سکوهای خبری را بر عهده داشت. تهیه دوربینهای حرفهای، مدیریت فرایندها، انتقال ماهوارهای تصاویر، پخش مستقیم و زنده، هماهنگی رسانهای، تصویربرداری هوایی، تدوین و تحریر و توزیع اخبار و نشر اخبار در فضای مجازی از جمله اقدامات مدیریت رسانهای بسیج مردمی عراق بود.
پخش زنده مراسم از زمان رسیدن پیکر امام شهید به فرودگاه نجف تا زمان خروج آن از عراق ادامه داشت. در این مدت دهها میلیون تصویر و نماهنگ و خبر در رسانههای مختلف منتشر شد. با پخش تصاویر کلین (بدون آرم) دهها شبکه تلویزیونی و ماهوارهای به پخش مراسم پیوستند.
اتحادیه رادیو و تلویزیونهای اسلامی و اتحادیه رادیو و تلویزیونهای عراق در نقل اخبار گامهای موثری برداشتند. در میان نهادهای رسمی، سازمان رسانهها و ارتباطات عراق و رایزنی فرهنگی سفارت ایران در بغداد تلاشهای زیادی کردند.
همچنین شاهد حضور تصویربرداران حرفهای، تولیدکنندگان محتوا، خبرنگاران افتخاری و سکوهای دیجیتال برای پوشش مراسم بودیم. در بعد سازمانی، کمیته عالی ناظر بر مراسم تشییع به ریاست احسان العوادی در فراهم کردن خدمات و برآورده کردن خواستههای رسانهها با موفقیت عمل کرد.
در تمام زمان برگزاری مراسم، فالح الفیاض رئیس سازمان بسیج مردمی عراق و عبدالعزیز المحمداوی رئیس ستاد بسیج مردمی حضور فعال داشتند. برای تامین امنیت مراسم هماهنگی خوب و موثری میان فرماندهی عملیات مشترک، فرماندهی عملیات کربلا، مدیریت پلیس نجف اشرف و کربلای معلی، فرماندهی عملیات فرات بسیج مردمی و گردانهای این سازمان برقرار بود. در زمینه خدمات، اقدامات مناسب و موثری از سوی مدیریتهای محلی در استانهای نجف و کربلا و استانهای مقدس، وزارتخانههای مربوط و مدیریت خدمات بسیج مردمی صورت گرفت.