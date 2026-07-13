سی‌وسومین همایش بین‌الادیانی «حسین(ع) برای همه» با حضور جمعی از علما، اندیشمندان، رهبران ادیان و مذاهب و شخصیت‌های اجتماعی از سراسر پاکستان، در شهر سکردو بلتستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این همایش با حضور گسترده علما، اندیشمندان، پژوهشگران، شخصیت‌های مذهبی و اجتماعی و جمع زیادی از مردم، از مناطق مختلف گلگت‌بلتستان، جامو و کشمیر و دیگر شهرهای پاکستان، به صحنه‌ای برای تأکید بر وحدت، همزیستی مسالمت‌آمیز و گفت‌وگوی بین‌ادیانی و بین‌مذهبی تبدیل شد.

شرکت‌کنندگان از مذاهب، مکاتب فکری و ادیان مختلف در این مراسم حضور یافتند و بر این نکته تأکید کردند که نهضت عاشورا و آموزه‌های حضرت امام حسین(ع) متعلق به همه آزادگان جهان است و می‌تواند زمینه‌ساز گسترش صلح، عدالت، همبستگی اجتماعی و احترام متقابل میان پیروان ادیان و مذاهب گوناگون باشد.

سخنرانان این مراسم، با تبیین ابعاد مختلف قیام عاشورا، حضرت امام حسین(ع) را نماد حق‌طلبی، عدالت‌خواهی، آزادگی، کرامت انسانی و ایستادگی در برابر ظلم معرفی کردند و اظهار داشتند که تعالیم آن حضرت، امروز بیش از هر زمان دیگری می‌تواند الهام‌بخش تقویت وحدت امت اسلامی، گفت‌وگوی بین‌ادیانی، همگرایی بین‌مذهبی، مدارا و احترام متقابل باشد.

سخنرانان همچنین بر ضرورت حفظ سنت دیرینه همزیستی مسالمت‌آمیز، برادری و همدلی در گلگت‌بلتستان، به‌ویژه منطقه بلتستان، تأکید کرده و متعهد شدند که این سرمایه ارزشمند اجتماعی را در برابر هرگونه اختلاف‌افکنی و تفرقه حفظ و تقویت کنند.

سخنرانان با اشاره به چالش‌های جهان معاصر، گسترش گفت‌وگوی سازنده میان ادیان و مذاهب، تقویت همبستگی ملی، توسعه فرهنگ مدارا، احترام متقابل و همزیستی مسالمت‌آمیز را از مهم‌ترین نیازهای امروز جامعه دانستند و تأکید کردند که سیره و مکتب امام حسین(ع) بهترین الگو برای تحقق این ارزش‌های انسانی و اسلامی است.

همایش «حسین(ع) برای همه» طی بیش از سه دهه گذشته، نقش مهمی در تحکیم صلح، اخوت، همدلی، رواداری دینی و تقویت وحدت میان پیروان مذاهب و ادیان مختلف در منطقه گلگت‌بلتستان پاکستان ایفا کرده و با گردهم آوردن علما، اندیشمندان و شخصیت‌های اجتماعی بر یک سکوی مشترک، زمینه گفت‌وگو، تفاهم و انسجام اجتماعی را بیش از پیش فراهم ساخته است.

این همایش با حضور علما و اندیشمندان از شهرهای مختلف پاکستان و همچنین نمایندگان سازمان‌های دینی، فرهنگی، اجتماعی و اقشار مختلف مردم گلگت‌بلتستان برگزار شد و بار دیگر بر ضرورت پاسداری از فرهنگ همزیستی، وحدت و احترام متقابل در جامعه تأکید کرد.