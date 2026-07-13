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مدیر خدمات شهری شرکت عمران، آب و خدمات کیش از اجرای محله محور طرح بازپیرایی و ساماندهی شهری در مناطق مختلف کیش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمدحسین هنجنی، افزود: پاکسازی باغچههای حاشیه معابر، اصلاح پیادهروها و رفع ناهمسطحی معابر که بر اثر رشد ریشه درختان یا عوامل دیگر موجب ایجاد خطر و خسارت برای شهروندان شده ، در دستور کار قرار گرفته است.
او افزود: همزمان با عملیات بهسازی معابر، شستوشوی نمادهای شهری، تابلوهای راهنمای مسیر و ترافیکی نیز در حال انجام است و نیروهای حوزه فضای سبز نیز در کنار مجموعه خدمات شهری، عملیات پیرایش و ساماندهی فضاهای سبز را اجرا میکنند.
هنجنی با بیان اینکه این طرح به عنوان یکی از برنامههای ویژه خدمات شهری تعریف شده است، گفت: بازخورد اجرای اقدامات از طریق سامانههای ۱۳۷ و ۱۲۴ ارزیابی می شوند و رضایت قابل توجه شهروندان از نتایج آن، ادامه اجرای طرح را در پهنههای مختلف شهری و در مقیاس محلهای ضروری کرده است.
مدیر خدمات شهری شرکت عمران، آب و خدمات کیش، تصریح کرد: طرح بازپیرایی و ساماندهی شهری از سه هفته گذشته در سه منطقه خدمات شهری آغاز شده و اکنون وارد چهارمین هفته اجرا شده است.
او افزود: این طرح تا دستیابی به شهری زیباتر، ایمنتر و متناسب با شأن ساکنان و گردشگران ادامه خواهد داشت.
محمدحسین هنجنی درباره نحوه تأمین هزینههای اجرای طرح، گفت: بخش عمده عملیات با استفاده از ظرفیت پیمانکاران خدمات شهری و فضای سبز و در قالب اعتبارات جاری انجام میشود و بخشی از اقدامات عمرانی توسط گروه های امانی شرکت و با همکاری معاونت فنی و عمرانی اجرا میشود و عملیات مرمت و لکهگیری معابر نیز در قالب قرارداد نگهداری معابر شهری با اعتباری حدود ۹۰۰ میلیارد ریال در حال انجام است.
محمدحسین هنجنی، افزود: تاکنون بخشهایی از محله صدف شامل فازهای ۲، ۳ و ۷، بلوار مرجان و مسیر ساحلی و فازهای F۲ و FCD تحت پوشش طرح بازپیرایی قرار گرفتهاند.
او خاطرنشان کرد: بازدیدهای میدانی هفتگی با حضور مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش، معاونان و مدیران اجرایی برگزار میشود و بر اساس نتایج بازدیدها، برنامهریزی لازم برای ادامه عملیات در سایر مناطق کیش انجام میشود تا روند بهبود و ارتقای کیفیت فضاهای شهری با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود.