به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان‌ رضوی،فرماندار فریمان،در دیدار با مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان رضوی، با اشاره به اهمیت تقویت همکاری‌های مشترک میان فرمانداری و کمیته امداد، درباره مهم‌ترین مسائل مرتبط با حمایت از اقشار نیازمند، توسعه برنامه‌های اشتغال و خودکفایی، ارتقای خدمات حمایتی و گسترش تعاملات دو مجموعه گفت‌وگو کرد.

مهدی ناصری با تأکید بر رویکرد توانمندسازی خانواده‌های تحت حمایت اظهار کرد: امروز شهرستان فریمان روی ریل توانمندسازی حرکت می‌کند و تلاش ما این است که با ایجاد فرصت‌های اشتغال و حمایت‌های هدفمند، زمینه استقلال اقتصادی مددجویان فراهم شود.

ناصری همچنین با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان برای توسعه طرح‌های اشتغال‌محور، خواستار افزایش سهمیه تسهیلات توانمندسازی شدوگفت: افزایش اعتبارات و تسهیلات اشتغال‌زایی می‌تواند نقش مؤثری در ایجاد درآمد پایدار، کاهش فقر و ارتقای کیفیت زندگی خانواده‌های تحت حمایت داشته باشد.