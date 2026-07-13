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رئیس هیئت مدیره هلدینگ سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات، با هشدار نسبت به تداوم روند فعلی توسعه صنعت فولاد، تأکید کرد: اولویت این صنعت از «افزایش تولید» به «تأمین پایدار مواد اولیه» تغییر یافته در حالی اکتشاف باید به عنوان یک «اولویت ملی» در دستور کار قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای محمد آقاجانلو با اشاره به شکاف فزاینده میان توسعه واحدهای فولادی و اکتشاف معادن، گفت: افزایش فشار بر ذخایر شناختهشده، نتیجه مستقیم این عدم توازن است.
وی هشدار داد که با توجه به بازه زمانی بیش از یک دههای اکتشاف تا بهرهبرداری، هرگونه وقفه در این مسیر، تبعات جبرانناپذیری برای تأمین خوراک کارخانجات در سالهای آینده خواهد داشت.
این فعال اقتصادی، اصلاح بستر سرمایهگذاری را شرط لازم برای توسعه اکتشاف دانست و افزود: معدنکاری نیازمند سرمایهگذاری کلان با دوره بازگشت طولانی است و در این شرایط، «ثبات قوانین و مقررات» و پیشبینیپذیری آینده، از هر عامل دیگری مهمتر است.
به گفته او، تغییرات مکرر در سیاستها و حقوق دولتی، انگیزه سرمایهگذاری بلندمدت را از بین میبرد.
آقاجانلو در ادامه، فناوریهای نوین از جمله هوش مصنوعی و دیجیتالسازی را نه صرفاً ابزاری برای افزایش بهرهوری، بلکه عاملی کلیدی برای افزایش تابآوری صنعت در برابر ریسکهای ژئوپلیتیکی و کاهش وابستگی به تجهیزات وارداتی برشمرد.
وی همچنین بر نقش اقتصاد چرخشی در بازیابی باطلههای معدنی و لزوم توسعه همزمان زیرساختهای انرژی، آب و حملونقل با بخش معدن تأکید کرد.
رئیس هیئت مدیره هلدینگ توسعه معادن و فلزات با اشاره به تجربه موفق شرکتهایی نظیر فولاد مبارکه در یکپارچهسازی زنجیره ارزش گفت: آینده معدن ایران بیش از آنکه وابسته به ظرفیتهای زمینشناسی باشد، به کیفیت حکمرانی و تصمیمگیریهای امروز برای تأمین مواد اولیه دهههای آینده گره خورده است و توسعه پایدار این بخش، حاصل پیوند اکتشاف، فناوری، سرمایهگذاری و سیاستگذاری منسجم است.