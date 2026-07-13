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معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه گفت: پیگیری اجرای پروژههای عمرانی در حوزه فرهنگ، بهویژه تکمیل کتابخانه مرکزی کرمانشاه در اولویت کاری مدیریت استان قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،بهرام سلیمانی در نشست انجمن کتابخانههای عمومی استان با اشاره به اهمیت سرمایههای اجتماعی، از انسجام و وحدت ملی به عنوان عامل اصلی توفیقات کشور یاد کرد.
معاون سیاسی استانداری کرمانشاه با اشاره به مشارکت گسترده و حماسی مردم در مراسم تشییع رهبر معظم انقلاب در قم، تهران، مشهد مقدس، کربلای معلی و نجف اشرف، ضمن قدردانی از این حضور بیسابقه، آن را یک «سرمایه اجتماعی ارزشمند» دانست.
سلیمانی افزود: این مشارکت گسترده، هم برای نظام و هم برای مسئولان، سرمایهای است که باید آن را قدر بدانیم و پاس بداریم.
وی تشییع رهبر شهید را نمایش مقتدرانه وحدت دانست و گفت: در شرایطی که با چالشهای مختلفی روبهرو هستیم، هرگونه تفرقهافکنی و وحدتشکنی در مباحث اساسی، مانند سم برای جامعه عمل میکند و حفظ انسجام و وحدت میان تمامی آحاد مردم، فارغ از سلیقه، مذهب یا قومیت، خیر و صلاح جامعه است.
معاون سیاسی استانداری کرمانشاه در مورد وظیفه مسئولان نسبت به حضور حماسی مردم در تشییع رهبر شهید افزود: ما به عنوان خدمتگزاران جامعه، وظیفه داریم بیش از پیش در راستای خدمت به مردم تلاش کنیم تا بتوانیم اعتماد و حمایتهای مردمی را حفظ کنیم.
معاون استاندار کرمانشاه با تأکید بر نقش حیاتی فرهنگ در ساختار جامعه، گفت: اگر توسعه فرهنگی را زیربنای توسعه بدانیم براین اساس هرگونه توسعه اقتصادی بدون توسعه فرهنگی، توسعهای ناقص و ابتر خواهد بود و ما اگر از لحاظ اقتصادی به پیشرفت برسیم، اما جامعهای توسعهیافته از نظر فرهنگی نداشته باشیم، نمیتوانیم از ثمرات آن بهرهمند شویم.
وی با اشاره به جایگاه کتاب و کتابخوانی در توسعه فرهنگی، افزود: کتاب و کتابخانه، نماد فرهنگ، تمدن و پویایی هر جامعه هستند و کتابخانه بستری است که دانش را در دسترس آحاد جامعه قرار داده است و به تقویت سرمایه اجتماعی و پیوند میان نسلها کمک میکند و برای داشتن نسلی آگاه و پویا، باید بیش از پیش به این حوزه توجه داشت.
سلیمانی به بررسی وضعیت پروژههای عمرانی فرهنگی پرداخت و از پیشرفت پروژه کتابخانه مرکزی استان در دو سال گذشته خبر داد و افزود: امیدواریم با پیگیریهای انجام شده این پروژه فرهنگی پس از نزدیک به دو دهه به بهرهبرداری برسد.
وی با اشاره به چالشهای بودجهای و درآمدهای عمرانی، گفت: با وجود محدودیتهای مالی موجود، ما شاهد پیشرفت ۱۵ درصدی کتابخانه مرکزی کرمانشاه در سال گذشته بودهایم که معادل پنج سال پیشرفت فیزیکی در سالهای گذشته است و امیدواریم با همکاری شهرداری و سایر نهادها، این پروژه بزرگ را در کوتاهترین زمان ممکن به بهرهبرداری برسانیم.
معاون سیاسی و اجتماعی استانداری کرمانشاه در راستای حل چالشهای تکمیل کتابخانه مرکزی کرمانشاه، دستور تشکیل جلسهای تخصصی را داد و افزود: جلسهای با محوریت معاون عمرانی استانداری و با حضور فرماندار و شهردار کرمانشاه، مدیرکل راه و شهرسازی و کتابخانههای استان برای تعیین تکلیف سهم شهرداری در تکمیل این طرح تشکیل شود.
وی با اشاره به پروژههای ناتمام کتابخانهها در شهرستانهای زلزلهزده استان، خواستار پیگیری جدی از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی و فرمانداران این شهرستانها برای تخصیص اعتبارات مورد نیاز این طرحها شد.
سلیمانی با تأکید بر نقش دستگاههای فرهنگی در کنگره جهانی اربعین، گفت: کانون پرورش فکری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و نهاد کتابخانههای عمومی، در ذیل کمیته فرهنگی اربعین استان، بستههای فرهنگی و ایدههای نوآورانه خود را ارائه دهند.