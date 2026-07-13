به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ استاندار اصفهان در این مراسم گفت: راه رهبر شهید متوقف نخواهد شد و با هدایت رهبر معظم انقلاب، همان نگاه، همان منطق و همان دلسوزی ادامه خواهد یافت. ملت ایران نیز در کنار این مسیر خواهد ایستاد و اجازه نخواهد داد دشمن به اهداف خود برسد.

مهدی جمالی نژاد افزود: حضور مردم در مراسم بدرقه و تشییع رهبر شهید، جلوه‌ای از وفاداری ملت به آرمان‌های انقلاب اسلامی بود و همه اقداماتی که مردم برای بدرقه ایشان انجام دادند، در برابر ۸۶ سال ایستادگی و مجاهدت رهبر شهید، از کوچه‌های مشهد تا حسینیه امام، از روز‌های ترور تا فرماندهی کل قوا، تنها بخش کوچکی از ادای دین به ایشان به شمار می‌رود.

وی گفت: رهبر شهید برای آینده کشور اسناد مهم و ماندگاری بر جای گذاشت که اقتصاد مقاومتی از مهم‌ترین آنهاست و سال‌ها آثار تحریم را بی‌اثر کرد. بیانیه گام دوم انقلاب نیز امید را به نسل جوان هدیه داد و سیاست‌های کلی خانواده، مسیر شکل‌گیری خانواده ایرانی قوی را ترسیم کرد. این اسناد آینده‌نگر، آثار مهمی در مسیر پیشرفت کشور داشته و خواهد داشت.

جمالی‌نژاد افزود: در دوران مسئولیت خود، دست‌کم دو معجزه را از نزدیک مشاهده کرده‌ام. نخست، پیروزی ملت ایران در برابر دشمنانی بود که از پیچیده‌ترین و بزرگ‌ترین عملیات جنگی جهان سخن می‌گفتند، اما در یک سو قدرت خدا، اعتماد مردم، توکل به پروردگار و برکت خون شهدا قرار داشت و در سوی دیگر همه توان دشمنان.

استاندار اصفهان ادامه داد: دومین معجزه، حضور بی‌نظیر مردم در مراسم تشییع بود؛ حضوری که تاریخ همانند آن را به خود نخواهد دید. میلیون‌ها نفر، با وجود همه محدودیت‌ها، از سالمندان گرفته تا زنان باردار و خانواده‌ها، در این مراسم حضور یافتند و این حضور، پیام روشنی برای همه جهانیان داشت.

حضور مردم توطئه دشمنان را خنثی کرد

وی گفت: دشمنان سال‌ها از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای، رسانه‌ها و تبلیغات گسترده تلاش کردند چهره فرماندهان و رهبر شهید را مخدوش کنند، اما این تلاش‌ها نتیجه‌ای نداشت و نتوانست مردم را از آرمان‌های انقلاب اسلامی جدا کند.

جمالی‌نژاد افزود: راه رهبر شهید متوقف نخواهد شد و با هدایت رهبر معظم انقلاب، همان نگاه، همان منطق و همان دلسوزی ادامه خواهد یافت. ملت ایران نیز در کنار این مسیر خواهد ایستاد و اجازه نخواهد داد دشمن به اهداف خود برسد.