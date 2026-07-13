حاج مرتضی ایزدی، پدر شهید عبدالله ایزدی، نخستین شهید انقلاب اسلامی شهرستان نور به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،حاج مرتضی ایزدی، پدر شهید عبدالله ایزدی، نخستین شهید انقلاب اسلامی شهرستان نور، در سن ۱۰۲ سالگی دار فانی را وداع گفت و در گلزار شهدای ناتلکنار نور، در کنار فرزند شهیدش به خاک سپرده شد.

حاج مرتضی ایزدی، از چهره‌های شناخته‌شده روستای خوریه شهرستان نور، مداح باسابقه اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) و پدر شهید عبدالله ایزدی، نخستین شهید انقلاب اسلامی شهرستان نور، با عزت و سرشار از عشق به اهل‌بیت (ع)، دعوت حق را لبیک گفت.

مرحوم حاج مرتضی ایزدی سال‌های طولانی عمر خود را در مسیر ترویج فرهنگ اهل‌بیت (ع)، خدمت به مردم و زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا سپری کرد. او در کنار افتخار پدریِ شهیدی سرافراز، همواره به عنوان مداح و خادم خاندان عصمت و طهارت (ع)، مورد احترام مردم و خانواده‌های شهدا بود.

فرزندش، شهید عبدالله ایزدی، در روز تاریخی ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ و در جریان تظاهرات مردمی علیه رژیم پهلوی در محدوده باغ‌شاه تهران، هدف گلوله مأموران رژیم شاهنشاهی قرار گرفت و به درجه رفیع شهادت نائل آمد. این شهید والامقام به عنوان نخستین شهید انقلاب اسلامی شهرستان نور، نام خود را در تاریخ این شهرستان جاودانه کرد.

پیکر مرحوم حاج مرتضی ایزدی با حضور خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، مسئولان و اقشار مختلف مردم تشییع و در گلزار شهدای ناتلکنار نور، در کنار مزار فرزند شهیدش به خاک سپرده شد تا پس از سال‌ها فراق، پدر و فرزند بار دیگر در جوار یکدیگر آرام گیرند.

بی‌تردید نام و یاد این پدر صبور و مؤمن که عمر خود را در مسیر ایمان، خدمت و پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی سپری کرد، در حافظه مردم شهرستان نور ماندگار خواهد ماند.