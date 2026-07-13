شهردار اشتهارد با اشاره به اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی در این شهر گفت: امسال ۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای جدول‌گذاری اختصاص یافته و توسعه زیرساخت‌ها در مناطق کم‌برخوردار و شهرک‌های جدید در اولویت مدیریت شهری قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز ، محسن دلجو، شهردار اشتهارد، با حضور در برنامه رادیویی «البرز من سلام» با اشاره به مهم‌ترین چالش‌های شهری اظهار کرد: یکی از مشکلات اساسی اشتهارد، موضوع فاضلاب شهری است که با توجه به شرایط خاص آب و خاک منطقه، نیازمند همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان و همراهی شهروندان است.

وی در این گفت و گو رادیویی افزود: مدیریت شهری مسئولیت حفظ نظافت و ارائه خدمات شهری را بر عهده دارد، اما هرچه خدمات دستگاه‌هایی مانند آب، برق و گاز با کیفیت بیشتری ارائه شود، رضایتمندی مردم و مشارکت آنان با مدیریت شهری نیز افزایش خواهد یافت.

شهردار اشتهارد با اشاره به رفع مشکل حفاری فاضلاب در یکی از شهرک‌های این شهرستان به مجری رادیو البرز گفت: این اقدام با همکاری مردم و دستگاه‌های اجرایی انجام شد و تداوم چنین هم‌افزایی برای حل سایر مشکلات شهری نیز ضروری است.

دلجو از ساماندهی اسناد مالکیت در بافت‌های قدیمی شهر خبر داد و در برنامه البرز من سلام اظهار کرد: اسناد حدود یک‌هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی در بافت ۷۰ ساله اشتهارد در حال آماده‌سازی است و اصلاحات لازم در نقشه‌ها نیز با همکاری اداره ثبت اسناد انجام شده است.

وی با بیان اینکه پنج منطقه کم‌برخوردار در اشتهارد نیازمند توجه ویژه هستند، افزود: مدیریت شهری تلاش کرده است بخش قابل توجهی از اعتبارات عمرانی را به این مناطق، به‌ویژه مسکن مهر که محل سکونت بسیاری از کارگران شهرک صنعتی اشتهارد است، اختصاص دهد.

شهردار اشتهارد در برنامه زنده رادیوی البرز ادامه داد: تکمیل مسجد، ایجاد پارک محلی، رسیدگی به شبکه فاضلاب و توسعه خدمات شهری از مهم‌ترین برنامه‌های در حال اجرای این مناطق است.

دلجو با تأکید بر ضرورت نوسازی بافت‌های فرسوده گفت: با توجه به قرار گرفتن اشتهارد در مجاورت گسل ایپک، مقاوم‌سازی ساختمان‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد و برای تشویق شهروندان، مشوق‌هایی مانند صدور رایگان پروانه ساختمانی و امتیازات تراکمی در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به عملکرد عمرانی شهرداری در سال گذشته افزود: ۴۸ هزار مترمربع آسفالت و ۱۲ هزار متر جدول‌گذاری در محدوده‌های بازآفرینی شهری و مناطق کم‌برخوردار اجرا شده است.

شهردار اشتهارد یکی از موانع توسعه عمرانی را حفاری‌های مکرر دستگاه‌های خدمات‌رسان عنوان کرد و گفت: فرسودگی شبکه آب موجب شکستگی‌های متعدد لوله‌ها و حفاری دوباره معابر می‌شود؛ به‌گونه‌ای که گاهی تنها چند روز پس از آسفالت یک خیابان، به دلیل تعمیر شبکه آب، ناچار به حفاری مجدد هستیم.

وی در پایان از اختصاص ۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای جدول‌گذاری در محدوده ۱۱۰ هکتاری شهرک جدیدالتأسیس و همچنین اجرای طرح هدایت آب‌های سطحی و ساماندهی معابر شهرک الغدیر خبر داد.