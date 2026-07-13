دادستان عمومی و انقلاب شادگان بر تسریع تعیین تکلیف و ترخیص هزار و ۴۰۰ تن انواع کالا از انبارهای گمرک این شهرستان تاکید کرد.

لزوم تسریع تعیین تکلیف و ترخیص سریع هزار و ۴۰۰ تن کالا در شادگان

لزوم تسریع تعیین تکلیف و ترخیص سریع هزار و ۴۰۰ تن کالا در شادگان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا علی‌نسب در بازدید از انبار گمرک شادگان اظهار کرد: در راستای صیانت از حقوق عامه، حمایت از تولید و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، از گمرک شادگان بازدید و روند ترخیص کالاهای موجود بررسی شد.

وی با اشاره به اهمیت تسریع در انجام تشریفات گمرکی، افزود: تمامی دستگاه‌های مسئول موظفند در چارچوب قوانین و مقررات، با هماهنگی و همکاری لازم، از هرگونه تأخیر غیرضروری در ترخیص کالاها جلوگیری کنند تا از رسوب کالا، افزایش هزینه‌های صاحبان کالا و ایجاد اخلال در روند تأمین بازار جلوگیری شود.

علی‌نسب در ادامه گفت: در این بازدید، حدود ۱۴۰۰ تن کالای بلاتکلیف شامل لوازم یدکی خودرو، پارچه، لوازم آشپزخانه، لوازم موتورسیکلت و ابزارآلات در گمرک شادگان مشاهده شد که با بررسی روند انجام تشریفات گمرکی، بر تسریع در ترخیص کالاها، رفع موانع اداری، جلوگیری از رسوب کالا و حمایت از فعالان اقتصادی تأکید شد.

دادستان شادگان بیان داشت: به مسئولان ذی‌ربط دستور داده شد که با رعایت کامل قوانین و مقررات، اقدامات لازم را برای تسریع در ترخیص این کالاها انجام دهند.

بنا بر اعلام دادگستری کل خوزستان در روز ۲۲ تیرماه، دادستان شادگان گفت: دادستانی در چارچوب وظایف قانونی خود بر روند ترخیص کالاها، رعایت حقوق فعالان اقتصادی و اجرای صحیح قوانین نظارت دارد و در صورت مشاهده هرگونه قصور، ترک فعل یا تعلل غیرقانونی، اقدامات لازم مطابق قانون انجام خواهد شد.