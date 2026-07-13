استانداری ایلام با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به دلیل افزایش دمای هوا و مدیریت مصرف انرژی، ساعات کاری ادارات، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه در شهرستان‌های دهلران، مهران، دره‌شهر، آبدانان و سیروان، امروز با یک ساعت تعجیل در خروج همراه خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ روابط عمومی استانداری ایلام با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به دلیل افزایش دمای هوا و در راستای مدیریت بهینه مصرف انرژی، ساعات کاری تمامی ادارات، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه در شهرستان‌های دهلران، مهران، دره‌شهر، آبدانان و سیروان، امروز (یکشنبه) با یک ساعت تعجیل در خروج همراه خواهد بود.

بر اساس این اطلاعیه، مراکز درمانی، دستگاه‌های خدمات‌رسان، نیرو‌های نظامی و انتظامی، واحد‌های عملیاتی و پرسنل شیفت‌گردان از شمول این تصمیم مستثنی بوده و فعالیت آنها مطابق روال عادی ادامه می‌یابد.

استانداری ایلام از تمامی شهروندان، ادارات، اصناف و مشترکان خانگی خواسته است تا با صرفه‌جویی حداکثری در مصرف برق و آب، شبکه‌های تأمین انرژی و خدمات عمومی را در این ایام گرم پایدار نگه دارند.

روابط عمومی استانداری تأکید کرده است: برنامه فعالیت ادارات در روز‌های آینده، متعاقباً و پس از بررسی شرایط جوی و وضعیت مصرف انرژی، اطلاع‌رسانی خواهد شد.