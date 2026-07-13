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آغاز برداشت گندم در چهارمحال و بختیاری

پیش بینی میشود امسال حدود ۱۵۰ هزار تن گندم از مزارع چهارمحال و بختیاری برداشت شود
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۲۲- ۱۱:۱۵
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برچسب ها: آغاز برداشت گندم ، استان چهارمحال و بختیاری ، تولید گندم
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