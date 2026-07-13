۶ بدمینتون باز دختر جوان، جواز حضور در مسابقات آسیای میانه را به دست آوردند.

به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم بدمینتون دختران جوان پس از مسابقات انتخابی و آزمون‌های آمادگی جسمانی و پزشکی جواز حضور در مسابقات آسیای میانه را به دست آورد.

آزمون‌های آمادگی جسمانی و ارزیابی‌های پزشکی ۶ دختر بدمینتون ایران، در آکادمی ملی المپیک برگزار شد تا وضعیت آمادگی این ورزشکاران برای حضور در رقابت‌های پیش‌رو بررسی شود.

اسامی نمایندگان ایران به شرح زیر است؛

فردوس فروغی (تهران)

آیسان شوریده (زنجان)

زهرا رباطی (تهران)

آیسان زارعی (آذربایجان شرقی)

ترمه حسینی (مازندران)

زهرا امنی (آذربایجان شرقی)

رقابت‌های بدمینتون آسیای میانه در رده‌های سنی کمتر از ۱۶، ۱۹ و ۲۳ سال ۵ تا ۱۲ شهریور در تاجیکستان برگزار خواهد شد.