بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، ارسلان زارع در نشست با هاشم امینی مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، با تأکید بر قرار گرفتن موضوع پایداری آب شرب، در صدر برنامههای وزارت نیرو در استان بوشهر، گفت: افزایش دما در تابستان امسال نسبتبه سال گذشته و گرمای شدید هوا در استان، ضرورت رسیدگی به این حوزه را دوچندان کرده است.
وی با بیان اینکه بیشترین توجه در بخش تخصیص اعتبارات به حوزه آب بهویژه آب شرب معطوف شده است، اظهار کرد: قیمت بالای تمامشده تولید آب و محدودیت شدید منابع آبی در استان، این ضرورت را ایجاد میکند که ضمن ارتقای ضریب پایداری در تولید و انتقال آب به استان، هدررفت آب در شبکههای توزیع نیز به حداقل ممکن برسد و مدیریت بهینهای در مصرف صورت گیرد.
استاندار بوشهر با اشاره به چالشهای کیفی منابع آبی، تصریح کرد: کیفیت آب برخی منابع محلی در استان رو به شور شدن است؛ بنابراین لازم است با توسعه طرحهای شیرینسازی آبهای لبشور، کیفیت آب شرب ارتقا یابد.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیشاز ۲۵ درصد آب تولیدی شرب استان از طریق شیرینسازی آب دریا تأمین میشود، افزود: این میزان، استان بوشهر را در بالاترین ردههای کشوری در استفاده از فناوری شیرینسازی قرار داده است.
زارع در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت طرحهای زیرساختی مسکن تأکید کرد و گفت: تأمین آب پایدار برای طرحهای نهضت ملی مسکن در استان بوشهر از اولویتهای اصلی مدیریت استان است و با توجه به اینکه بخشی از این واحدها در سال جاری به بهرهبرداری میرسند، اجرای شبکههای انتقال و توزیع آب آنها باید در موعد مقرر تکمیل شود.
وی با تأکید بر ضرورت تسریع در بهرهبرداری از طرحهای در دست اجرا، گفت: تکمیل طرحهای اولویتدار حوزه آب و فاضلاب نقش مهمی در رفع تنش آبی و بهبود خدماترسانی به شهرها و روستاهای استان دارد.
استاندار بوشهر اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود، تسریع در بهرهبرداری از طرحهای در دست اجرا میتواند تأثیر قابل توجهی در کاهش مشکلات آبی و ارتقای سطح خدماترسانی به مردم استان داشته باشد.
وی افزود: با توجه به محدودیت منابع مالی ناشی از خسارات جنگ و همچنین کاهش شدید درآمدهای دولت، اولویتبندی طرحهای نیمهتمام و تمرکز بر اتمام آنها یک ضرورت جدی است و باید در تخصیص منابع و برنامهریزی اجرایی مورد توجه ویژه قرار گیرد.
زارع با اشاره به وضعیت تأمین آب شرب در برخی نقاط استان تصریح کرد: در برخی از شهرهای استان، بخش عمده آب شرب مصرفی شهروندان از منابع محلی با کیفیت نامطلوب تأمین میشود، از این رو لازم است با برنامهریزی مناسب و اهتمام جدی، برای حل مشکلات این مناطق اقدام مؤثر صورت گیرد.
وی با اشاره به فرسودگی بخشی از شبکه آبرسانی استان نیز بیان کرد: اجرای طرحهای نوسازی و بازسازی خطوط انتقال و شبکههای توزیع، نقش مؤثری در کاهش هدررفت آب، افزایش بهرهوری منابع آبی، بهبود پایداری تأمین آب شرب و ارتقای کیفیت خدماترسانی به شهروندان خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نیز در این نشست با اشاره به شرایط آبی استان بوشهر، بر حمایت وزارت نیرو و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از طرحهای اولویتدار استان تأکید کرد.
هاشم امینی اظهار کرد: از محل اعتبارات تنش آبی در اختیار، آمادگی داریم بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرحهای اولویتدار استان بوشهر را تأمین کنیم.