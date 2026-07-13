لزوم توجه جدی به کاهش هدررفت آب در شبکه‌های توزیع بوشهر

استاندار بوشهر با اشاره به تولید حدود ۲۵ درصد آب شرب استان از طریق شیرین‌سازی آب دریا، گفت: قیمت بالای تمام‌شده تولید آب و محدودیت شدید منابع آبی در استان، این ضرورت را ایجاد می‌کند که هدررفت آب در شبکه‌های توزیع نیز حداقل ممکن برسد.