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مدیرکل مهندسی و ایمنی ترافیک معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: برای ایمنسازی معابر شهری، همهساله با همکاری پلیس راهور اقدام به شناسایی نقاط حادثهخیز و همچنین نقاطی که مستعد وقوع تصادف هستند، میکنیم تا بتوانیم با اجرای اقدامات اصلاحی، میزان تصادفات را کاهش دهیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، زینب عبادی افزود: سال گذشته در مجموع ۴۰۲ نقطه حادثهخیز و پر تصادف در شهر تهران شناسایی شد. این نقاط براساس اولویتبندیهای یک و دو انتخاب شدند؛ به این معنا که یا دارای آمار بالای تصادفات بودند یا براساس شاخصهای فنی و مطالعات تخصصی، به عنوان نقاط حادثهخیز شناخته شدند.
عبادی گفت: این ۴۰۲ نقطه به صورت مستمر رصد و بررسی شد و تا پایان سال گذشته حدود ۸۵ درصد از این نقاط ایمنسازی شد. ۱۵ درصد باقیمانده نیز به علت نیاز به اجرای طرحهای بلندمدت، امکان اجرا در مدت زمان کوتاه را نداشت و اجرای اقدامات اصلاحی آنها به سال جاری منتقل شد.
مدیرکل مهندسی و ایمنی ترافیک معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری تهران افزود: عوامل انسانی همچون توجه نکردن به جلو، رعایت نکردن حق تقدم و سایر خطاهای رانندگی، بیشترین نقش را در وقوع تصادفات ایفا میکنند، اما در عین حال نقاطی که ممکن است احتمال بروز خطای انسانی را افزایش دهند نیز به طور دقیق شناسایی میشوند.
مدیرکل مهندسی و ایمنی ترافیک معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به سهم بالای عابران پیاده و موتورسواران در تصادفات شهری گفت: حدود ۸۵ درصد تصادفات شهر تهران مربوط به عابران پیاده و موتورسواران است و بیشترین تصادفات منجر به فوت نیز در میان همین دو گروه رخ میدهد.
وی با بیان اینکه در میان قربانیان تصادفات، سهم موتورسواران نیز قابل توجه است، افزود: بیشترین تصادفات فوتی ما مربوط به عابران پیاده و موتورسواران است که با یک درصدی اختلاف، میزان تصادفات موتورسواران حتی از عابران پیاده نیز بالاتر است.
عبادی با اشاره به رفتارهای پرخطر برخی موتورسواران گفت: حرکات غیرمجاز، عبور از خطوط ویژه، عبور از محلهایی که برای تردد موتورسیکلت یا عابر پیشبینی نشده و حرکت در خلاف جهت مسیر، از جمله مواردی است که باعث افزایش تصادفات میشود.
وی با اشاره به وضع تصادفات در معابر بزرگراهی تهران گفت: بیشترین تصادفات در میان معابر بزرگراهی، مربوط به بزرگراه آزادگان است.
عبادی افزود: بزرگراه آزادگان به علت ویژگیهای خاص ترافیکی، یکی از محورهایی است که بیشترین آمار تصادفات را دارد.
وی توضیح داد: بخش قابل توجهی از این موارد مربوط به معتادانی است که در محدوده بزرگراه آزادگان از عرض مسیر عبور میکنند و در قسمتهایی از این بزرگراه اسکان دارند.
مدیرکل مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری تهران افزود: در این خصوص اقداماتی از سال گذشته آغاز شده و یکی از برنامههای اجرایی، اجرای طرح تکنیوجرسی در بخش میانی بزرگراه آزادگان بوده است.
عبادی با اشاره به اجرای این طرح گفت: در برخی مقاطع بزرگراه آزادگان، دو نیوجرسی در مسیر میانی وجود داشت که باعث ایجاد فضای عبور و توقف برای عابران میشد. با اجرای طرح تکنیوجرسی، این فضاهای ناامن حذف شد تا امکان تجمع و عبور غیرمجاز عابران کاهش پیدا کند.
وی افزود: از سال گذشته در بسیاری از مناطق، بهویژه مناطق ۱۸، ۱۹، ۲۱ و ۱۶ که بزرگراه آزادگان در محدوده آنها قرار دارد، در بخشهایی که امکان اجرای طرح وجود داشت، تکنیوجرسی انجام شد.
مدیرکل مهندسی و ایمنی ترافیک معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری تهران در پایان تأکید کرد: به طور متوسط حدود ۸۵ درصد تصادفات شهر تهران مربوط به عابران پیاده و موتورسیکلتسواران است.