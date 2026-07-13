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خانوادهها حتما برای ثبتنام فرزندان خود فقط به مراکز دارای تابلو رسمی با مجوز تاسیس و ابلاغ شهریه از سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک مراجعه کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، رئیس اداره تعلیم و تربیت کودک خراسان شمالی با تأکید بر اینکه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک تنها مرجع انحصاری صدور مجوز برای مراکز نگهداری و آموزش کودکان زیر ۷ سال است، افزود: کودکستانهای فاقد مجوز، آموزشهای تخصصی متناسب با دوره پیشدبستانی را ندارند و هیچ مرجع نظارتی بر کیفیت عملکرد آنها وجود ندارد.
ایزانلو خاطرنشان کرد: اولیای نوآموزان میتوانند برای تشخیص مراکز مجاز، به سامانه ستا (satta.medu.ir)) مراجعه و در بخش «کودکستانیاب»، مشخصات و آدرس کودکستانهای دارای مجوز را مشاهده کنند.